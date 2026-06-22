Dragon Ball: Neue offizielle Zeichnung zeigt uns Son Goku als alten Opa und basiert auf einer alten Illustration von Akira Toriyama

Son Goku ist sogar im hohem Alter noch sehr fitt und hat es scheinbar noch drauf. (© AkiraToriyama, Toyotaro / Shueisha)

Akira Toriyama hatte im Jahr 1989 bereits eine skizzenhafte Zeichnung davon erstellt, wie Goku aussehen würde, wenn er ein alter Opa wäre. Und genau diese 37 Jahre alte Illustration Toriyamas wurde von seinem Dragon Ball-Nachfolger und Lehrling Toyotaro jetzt neu interpretiert.

Akira Toriyamas Zeichnung von Son Goku als altem Mann

Saiyajins altern bekanntlich im Dragon Ball-Universum äußerst langsam im Vergleich zu Menschen und somit sieht auch Son Goku aktuell immer noch so jung aus, wie er es mit 18 Jahren tat.

2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Autoplay

Während die Anime-Serie 1989 noch aktiv ausgestrahlt wurde, hatte Akira Toriyama damals scherzhaft auf die Frage, wann Dragon Ball denn nun enden würde, Son Goku als alten Opa im “Dragon Ball Z Anime Special”-Buch gezeichnet.

Mehr zu der alten Zeichnung findet ihr hier:

Son Goku als fitter Opa mit Schnauzer und weißen Haaren

37 Jahre nach dieser kleinen Illustration des Dragon Ball-Schöpfers hat nun sein Nachfolger und Lehrling Toyotaro, der jetzt auch für den Manga von Dragon Ball Super verantwortlich ist, die Skizze seines Mentors neu gezeichnet – und dieses Mal ist es eine vollständige Illustration:

Toyotaro hat die 37 alte Skizze von Akira Toriyama neu umgesetzt und gezeigt, wie Son Goku im hohem Alter aussehen würde. (© AkiraToriyama, Toyotaro / Shueisha)

Dazu gab es folgenden Kommentar von Toyotaro:

“Dies ist eine Illustration, die auf einer Zeichnung eines älteren Goku von Toriyama basiert. Sie erschien im Manga-Abschnitt, die im Buch “Dragon Ball Z Anime Special“ enthalten war. Da sie gezeichnet wurde, als die Originalserie noch lief, enthielt sie Kommentare wie "Wann wird Dragon Ball enden?“ und "Vielleicht sieht Goku am Ende auch so aus wie dieser alte Mann.“ Selbst im Jahr 2026, 37 Jahre später, ist das Ende von Dragon Ball noch immer nicht in Sicht! Vielleicht werden wir diese Version von Goku eines Tages zu sehen bekommen, Akira Toriyama!” Von Toyotaro auf der offiziellen Dragon Ball-Webseite

Die neue offizielle Dragon Ball-Zeichnung dient zur Feier der 100. Edition der Dragon Ball Super-Reihe und zeigt Son Goku als alten Mann in seinem altbekannten blau-orangefarbigen Trainingsanzug mit einem weißen Schnauzer, weißen Haaren und einem Stock in der Hand – ähnlich wie bei Muten Roshi.

In Toyotaros Neuinterpretation der alten Akira Toriyama-Zeichnung ist Son Goku zusätzlich mit definierten Muskeln und einem Lächeln abgebildet, mit dem Hinweis, dass Dragon Ball weitergehen wird und Fans vielleicht diesen alten Goku in Zukunft noch zu Gesicht bekommen werden.

Wartet ihr noch gespannt auf die Fortsetzung des Dragon Ball Super-Mangas und wie glaubt ihr, wird Son Gokus Alltag als alter Mann aussehen?