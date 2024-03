So sieht Son Goku als Opa aus - Alte Toriyama-Zeichnung zeigt Dragon Ball-Star als gealterten Helden

Goku wird sich auch als sehr alter Mann nicht viel ändern und er ist glücklich darüber. (Bild: © Toei Animation)

Der Held und starke Krieger Son Goku aus dem Anime und Manga Dragon Ball ist weltweit bekannt. Mit den stacheligen schwarzen Haaren, seinem freundlichen Aussehen und dem orangenen Trainingsanzug hat der Dragon Ball-Schöpfer und legendäre Mangaka Akira Toriyama mit den Saiyajin eines der wohl unvergesslichsten Charakter-Designs überhaupt verpasst .

Im Laufe der Dragon Ball-Geschichte sehen wir Son Goku von klein auf zu einem erwachsenen Mann heranwachsen und fragen uns natürlich, wie er wohl aussehen könnte, wenn er ein hohes Alter wie Muten Roshi erreicht. Eine alte Zeichnung von Toriyama höchstpersönlich zeigt uns, wie er sich Son Goku als alten Opa vorgestellt hat.

Akira Toriyama zeichnete einen alten Goku mit Schnurrbart und Stock

Nach der Bekanntgabe von Akira Toriyamas Tod tauchte eine alte Zeichnung des Mangakas wieder in den sozialen Netzwerken auf:

Auf dem Bild ist Goku zu sehen, der deutlich gealtert ist. Im hohen Alter sind seine Haare weiß geworden und er trägt nun auch einen Schnurrbart. Außerdem nutzt er eine Art Gehstock. Trotz seines Alters scheint der starke Saiyajin nach wie vor glücklich und guter Laune zu sein, was auch durch Lachfalten hinter dem Bart angedeutet wird. Er trägt sogar noch seinen orangenen Trainingsanzug.

Diese Zeichnung von einem “alten” Son Goku wurde bereits 1989 von Akira Toriyama gezeichnet und nur im “Dragon Ball Z - Anime Special”-Magazin veröffentlicht.

Die Übersetzung von Toriyamas dazugehörigen Kommentar lautet:

“Darum weiß ich nicht, wie Dragon Ball enden wird oder was in Zukunft passieren wird. Vielleicht wird Goku zu so einem alten Mann…” Von Akira Toriyama im Dragon Ball Z - Anime Special”-Magazin 1989

In einem Interview (via Kanzenshuu) erwähnt Toriyama, dass die Saiyajins langsamer als Menschen altern, sobald sie das perfekte Alter zum Kämpfen erreicht haben. Genaueres dazu gab der Mangaka jedoch nicht preis. Es wird wohl eine Weile dauern, bis wir Son Goku als alten Mann in der Serie oder im Manga sehen werden, wenn überhaupt.

Es bleibt auch vorerst offen, ob nach seinem Tod Dragon Ball an einem Punkt aufhören oder von jemand anderem weitergeführt wird. Den aktuellen Manga von Dragon Ball Super könnt ihr digital auf Englisch auf der Webseite von Shueisha lesen.

Wie stellt ihr euch Son Goku am Ende der Geschichte vor und welches Ende wünscht ihr euch für die Geschichte?