Dragon Ball-Zeichnung zeigt, wie Goku als Super Saiyajin 3 beinahe ausgesehen hätte

In Dragon Ball können sich Saiyajins wie Son Goku, Vegeta oder Son Gohan in sogenannte Super-Saiyajins verwandeln. Die Transformation gibt es in verschiedenen, immer stärkeren Abstufungen und mit unterschiedlichem Look. Vor allem die Haarfarbe verändert sich, aber auch die Länge der Haarpracht variiert. Hier könnt ihr ein alternatives Design des dreifachen Super-Saiyajin sehen.

Dragon Ball: Zeichnung des Erfinders zeigt coole alternative SSJ3-Form mit kurzen Haaren

Darum geht's: Die Transformation zum Super-Saiyajin ist ein Markenzeichen der Dragon Ball-Reihe – egal, ob im Manga oder im Anime. Mit steigender Kraft der Gegner mussten neue Formen her, die sich von ihren Vorgängern unterscheiden.

Das führt uns zum dreifachen Super-Saiyajin, auch bekannt als SSJ3. Während die ersten beiden Formen noch recht ähnlich aussehen und vor allem eine helle Aura und gelbliche Haare bringen, zeichnet sich der dreifache Super-Saiyajin durch deutlich längere Haare aus, wie oben im Bild zu sehen

Beinahe ganz anders: Wie wir jetzt wissen, hätte dieser Look auch ganz anders werden können. Zumindest legen das einige Zeichnungen des Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama nahe. Der Zeichner hat Son Gokus SSJ3-Form nämlich auch mit viel kürzeren Haaren und Schwanz entworfen (wie wir dank eines Artbooks mit Design-Studien wissen).

Das Original seht ihr hier im unteren Tweet, im oberen wurde der Look von einem Fan ausgearbeitet und unter anderem auch mit Farbe versehen:

Kurze Haare und Schwanz: Besonders interessant wirkt hier, dass die Haare eben nicht so lang sind. Stattdessen taucht allerdings der Schwanz wieder auf. Der kehrt im fertigen Anime aber – wie wir wissen – eigentlich erst in Dragon Ball GT mit der SSJ4-Transformationsstufe wieder auf. Dort trägt Son Goku dann aber auch wieder etwas längere Haare, die obendrein auch noch schwarz sind.

Der Schwanz hängt damit zusammen, dass sich Saiyajins auch in einen Oozaru genannten Wehraffen verwandeln können. Dabei handelt es sich um ein riesiges Affenmonster im Kampfrausch, das kaum zu bändigen ist. Als Voraussetzung muss Vollmond sein – oder ein Powerball mit über 17.000.000 Xenon verbindet sich mit dem Sauerstoff eines Planeten.

Welches SSJ3-Design findet ihr besser? Den dreifachen Super Saiyajin mit langen Haaren oder den mit Schwanz?