Dragon Ball Magic: Neue Anime-Serie von Akira Toriyama geleakt, in der Son Goku wieder klein ist

Dragon Ball Magic soll einige Ideen von Dragon Ball GT übernehmen, aber anders werden.

Nach langer Durststrecke soll endlich wieder ein neuer Dragon Ball-Anime erscheinen. Der nennt sich Leaks zufolge Dragon Ball Magic und es gibt auch schon die ersten möglichen Informationen dazu. Bisher handelt es sich dabei aber leider noch um unbestätigte Infos, ihr solltet das Ganze also mit der nötigen Vorsicht genießen.

Dragon Ball bekommt nicht nur eine neue Anime-Serie, sondern angeblich auch neue DB Super-Folgen

Darum geht's: Während es im Manga und im Kino durchaus weiter geht mit der Dragon Ball-Geschichte, gucken Fans der Anime-Serie seit geraumer Zeit in die Röhre. Nach dem Dragon Ball Super-Turnier der Macht kam erst einmal lange gar nichts. Aber das ändert sich womöglich schon bald.

Dragon Ball Magic soll diese neue Anime-Serie heißen, die laut Leaks als eine reine Streaming-Veröffentlichung geplant sein soll.

soll diese neue Anime-Serie heißen, die laut Leaks als eine reine Streaming-Veröffentlichung geplant sein soll. Erste Infos erinnern an Dragon Ball GT: Die Story borgt sich offenbar einige Ideen aus der DBZ-Nachfolgeserie. Son Goku und Kaioshin werden angeblich durch die Verwandlung eines Dämons wieder zu Kindern und müssen sich zusammen tun, um ihre alten Körper und Leben zurück zu bekommen.

Die Story borgt sich offenbar einige Ideen aus der DBZ-Nachfolgeserie. Son Goku und Kaioshin werden angeblich durch die Verwandlung eines Dämons wieder zu Kindern und müssen sich zusammen tun, um ihre alten Körper und Leben zurück zu bekommen. Es gibt aber auch Unterschiede: Das Ganze soll kein GT-Remake werden. Son Goku und Kaioshion tun sich wohl in verschiedensten Reichen und auf unterschiedlichen Planeten unter anderem mit einem Jungen und einem Mädchen zusammen, die mit einer Schusswaffe und einem Schwert bewaffnet sein sollen.

Das Ganze soll kein GT-Remake werden. Son Goku und Kaioshion tun sich wohl in verschiedensten Reichen und auf unterschiedlichen Planeten unter anderem mit einem Jungen und einem Mädchen zusammen, die mit einer Schusswaffe und einem Schwert bewaffnet sein sollen. Von Akira Toriyama: Dieses Mal ist der Schöpfer des Originals wohl deutlich mehr an der neuen Serie beteiligt, als es bei Dragon Ball GT der Fall war.

Wann kommt's? Laut den Leaks soll Dragon Ball Magic innerhalb der ersten Jahreshälfte von 2024 ausgestrahlt werden. Angeblich bekommen wir es mit 14 bis 15 Folgen zu tun, die jeweils 30 bis 40 Minuten dauern.

Die Enthüllung erfolgt den Leakern zufolge bereits in wenigen Wochen, und zwar am 12. Oktober 2023 bei der New York Comic Con.

Aber Vorsicht! Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung, sondern nur unbestätigte Behauptungen vermeintlicher Leaker. Ob sie Recht behalten, werden wir aber zum Glück schon relativ bald erfahren (via: Dexerto/Manime).

So geht's danach angeblich weiter: Laut den Leakern soll nicht nur die neue Anime-Serie Dragon Ball Magic kommen, sondern danach erscheinen dann angeblich auch wieder neue Dragon Ball Super-Folgen. Wann genau und ob es sich dabei dann um die Adaption der Manga-Geschichte handelt, wurde aber leider noch nicht verraten.

Wie findet ihr die Leaks zu Dragon Ball Magic? Klingt das spannend und realistisch für euch, was erwartet ihr von der Serie?