Dragon Ball Super-Manga geht endlich weiter! Aber anders, als ihr vielleicht denkt

Für Son Goku geht es in Dragon Ball Super weiter zumindest im Manga.

Dragon Ball Super und seine langen Auszeiten haben mittlerweile Tradition - sei es beim Manga und erst recht beim Anime. Was den Manga anbelangt, gibt es jetzt eine tolle Nachricht für euch, der wird nämlich fortgeführt. Allerdings auf eine etwas andere Art und Weise, als ihr es vielleicht erwartet habt.

So wird Dragon Ball Super fortgeführt

Nachdem es im Rahmen des Shonen Jump Festa übers Wochenende so einige spannende Ankündigungen in der Welt der Anime und Manga gab – darunter auch, dass es mit One Piece am 06. April weitergeht – lies auch Dragon Ball nicht lange auf sich warten.

So wird die Geschichte aus Super mit einem sogenannten One Shot fortgeführt, also einer geschlossenen Geschichte. Wie viel es zum Lesen gibt bzw. wie viele Kapitel uns erwarten, ist aktuell noch unklar.

Wann geht es weiter? Klar ist allerdings, wann ihr mit der neuen Geschichte rechnen könnt. Weiter geht's nämlich am 20. Februar 2025.

Und wie sieht's mit Kapitel 104 aus? Hier herrscht seit März 2024 und der andauernden Pause im Zuge Akira Toriyamas Tod weiter Ungewissheit darüber, wann das neue Kapitel erscheint.

Und was ist mit dem Anime von Dragon Ball Super

Mittlerweile sind seit der Ausstrahlung der letzten Folge von Dragon Ball Super ganze 6 Jahre ins Land gezogen und so gerne wir euch eine positive Neuigkeit erzählen würden, da gibt's leider nix.

Zuletzt lag große Hoffnung auf dem 40-jährigen Jubiläum der Reihe, das aber in erster Linie Dragon Ball Daima in den Fokus stellte. Sollten wir aber auch nur den kleinsten Grund zur Hoffnung auf den Fortgang des Super-Animes haben, werdet ihr's auf GamePro erfahren.

Freut ihr euch schon auf den One Shot oder hättet ihr lieber das nächste Kapitel oder gar die Fortsetzung des Anime gelesen bzw. gesehen?