Dragon Ball-Fan stellt sich Pan als Erwachsene vor - So sähe Son Gokus Enkelin als Kämpferin aus

Im Anime ist Pan nie als erwachsene Kämpferin zu sehen.

Die letzte Nachfahrin von Son Goku, die im offiziellen Anime zu Dragon Ball vorkam, ist Pan. Sie ist seine Enkeltochter und die Tochter von Son Gohan. Im aktuellen Kapitel 103 von Dragon Ball Super ist Pan noch im Kindergartenalter, selbst in Dragon Ball GT ist sie größtenteils nur im Kindesalter zu sehen.

Dadurch wissen wir nicht, wie Pan als erwachsene, fitte Kämpferin aussehen würde. Ein Fan hat sich Pan nun im mittleren Alter vorgestellt und eine Zeichnung angefertigt, die genauso im Anime vorkommen könnte.

Dragon Ball: So sähe Pan als Erwachsene aus

Wie sieht das Bild aus? Der Künstler hat sich Pans Frisur aus Dragon Ball GT geschnappt und ihrem Gesicht einen skeptischen Blick verpasst. Pan trägt einen zweiteiligen Kampfanzug, der knallrot gefärbt ist. Um ihre Hände zu schützen, hat sie zudem zwei Handschuhe an.

© salvamakoto

Der Zeichner schreibt dazu, dass er sich Pan so in Dragon Ball GT vorgestellt hätte, wenn Pan ein mittleres Alter erreicht hätte. Wir finden, er hat Pan ganz gut getroffen und ihr ein passendes Aussehen für den Anime verschafft.

Pan könnte nämlich irgendwann in die Fußstapfen ihres Vaters und ihres Großvaters treten. Sie hat nämlich das Potenzial, eine äußerst starke Kämpferin zu werden. Bei der Familie ist es wahrscheinlich, dass sie irgendwann die Kinderschuhe gegen einen Trainingsanzug eintauscht.

Was sagen andere Fans dazu? In den Kommentaren auf Deviant Art zeigen sich viele Fans begeistert. Sie wünschen sich, dass Pan genauso im Anime vorkommen wird. Einem User zufolge sieht Pan sogar ein wenig so aus wie ihre Großmutter Chichi.

Ein User schreibt, dass es noch eine Chance gibt, Pan als Erwachsene zu sehen. Er denkt, dass sie in Dragon Ball Super das Erwachsenenalter erreichen wird und wir sie dann als toughe Kämpferin sehen werden.

Bedenkt allerdings, dass es sich dabei nur um ein Fan-Bild handelt. Es könnte sein, dass Pan nie als mittelalte Frau im Anime zu sehen ist. Nur in einer Folge von Dragon Ball GT gibt es sie als uralte Dame zu sehen, allerdings hat sie dann ihre besten Jahre hinter sich.

Was haltet ihr von dem Fan-Bild? Habt ihr euch Pan so als erwachsene Kämpferin vorgestellt?