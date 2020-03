Dragon Ball zeigt die aktuell beste Art, sich zu begrüßen

Aufgrund der ausgebrochenen Pandemie durch den Coronavirus wird empfohlen, dass Menschen überall ihr Sozialverhalten anpassen. Während viele Home Office machen, die Schulen schließen geschlossen werden und der Nahverkehr wie zurückgefahren wird, gibt es auch weitere Einschränkungen.

Darunter zählt zum Beispiel auch die Vermeidung von Körperkontakt beim Begrüßen durch Umarmungen, Händedruck oder einem guten alten Faustcheck. Aber der Dragon Ball Z-Anime hat schon damals eine perfekte Art gezeigt, wie ihr euch demnächst einfach und vor allem kontaktlos begrüßen könnt.

Diese Lösung kommt vom allseits beliebten Saiyajin-Krieger Vegeta, der nicht gerade für seine offene und liebe Art bekannt ist. Der Twitter-Account DBPerfectShots weist in seinem Tweet daraufhin, wie ihr euch am besten begrüßen solltet und nimmt sich dabei Vegeta als Vorbild.

An alternative to handshakes or hugs in this time of pandemic. pic.twitter.com/rQ4yHhrL2h