Dragon Ball-Fans wünschen sich Piccolo als nächsten Gott der Zerstörung nach Beerus und das ergibt erstaunlich viel Sinn

Piccolo hat mittlerweile einen Powerboost erhalten und würde sich hervorragend als Gott der Zerstörung machen.

In Dragon Ball gibt es mit Beerus einen designierten Gott der Zerstörung, der auch nicht davor zurückschreckt, ganze Planeten zu vernichten (weil sie zum Beispiel nicht so leckeres Essen hervorbringen).

Sollte der aber irgendwann abdanken, braucht die Welt natürlich einen neuen Gott der Zerstörung. Dafür kommt vor allem Vegeta in Frage, weil der schon von Beerus trainiert wurde, aber einige Fans bringen eine ganz andere, spannende Möglichkeit ins Spiel: Piccolo.

Dragon Ball: Wer könnte der nächste Gott der Zerstörung nach Beerus werden?

Darum geht's: Beerus ist der Gott der Zerstörung, allerdings nicht der motivierteste Kandidat für diesen Job. Dementsprechend will das mächtige Wesen vielleicht einfach irgendwann in den Ruhestand gehen, um endlich noch mehr futtern und ohne nervige Unterbrechungen schlafen zu können. Außerdem könnte ihm natürlich auch etwas zustoßen. Allerhöchste Zeit also, um sich um die Nachfolge zu kümmern.

Vegeta wäre die offensichtliche Wahl: In den letzten Jahren haben Son Goku und Vegeta bei Whis und Beerus trainiert und von dem Engel beziehungsweise Gott die Ultra Instinkt- und Ultra Ego-Techniken erlernt. Da würde es natürlich durchaus Sinn ergeben, wenn die beiden auch in die Fußstapfen ihrer jeweiligen Mentoren treten würden.

Vegetas Gemüt passt zum Titel Gott der Zerstörung und er dürfte ebenfalls kein Problem damit haben, ganze Planeten auszulöschen, wenn das nötig ist (auch wenn er sich natürlich mittlerweile ganz schön gewandelt hat und eher nicht mehr fürs sinnlose Töten zu haben ist).

Goku könnte ihm als Beschützer und Berater zur Seite stehen, wie es Whis bei Beerus tut. Währenddessen könnte der mittlerweile richtig mächtige Son Gohan ins Rampenlicht der Haupthandlung gerückt werden.

Darum wäre Piccolo als nächster Gott der Zerstörung eine mindestens genauso gute Wahl wie Vegeta

Aber Piccolo macht auch viel Sinn: Viele Dragon Ball-Fans diskutieren schon seit Jahren auf Reddit und Co, dass Piccolo vielleicht nicht die auffälligste Wahl, aber durchaus eine sehr wahrscheinliche wäre. Immerhin hat Vegeta mittlerweile Familie, Freezer würde die Macht nur missbrauchen und Piccolo ist sowieso schon eher ein Einzelgänger, der jahrelang meditiert, bis er gebraucht wird.

Vor allem nach seinem Power-Up: Piccolo gehört zu den Dragon Ball-Figuren, die in den neuesten Filmen und Manga-Kapiteln endlich ihr überfälliges Power-Up bekommen haben. Orange Piccolo soll sich laut Mangaka Akira Toriyama dank dieser Transformation endlich wieder auf einer Kampfkraft-Stufe mit Son Goku und den anderen befinden (via: Twitter).

Das katapultiert ihn innerhalb kürzester Zeit in ganz neue Sphären und macht die Möglichkeit, zum Gott der Zerstörung zu werden, sogar noch wahrscheinlicher. Kaum auszumalen, was los wäre, wenn der Autodidakt Piccolo endlich mal ein richtiges Training bekommen würde. Da schlummert noch viel Potenzial.

Piccolo bringt auch jede Menge taktische Finesse mit. Sowie die idealen Voraussetzungen: Eigentlich haben wir es hier mit einem wiedergeborenen Oberteufel zu tun, der dann auch noch mit Gott fusioniert ist. Piccolo ist also eigentlich schon längst ein Gott, da fühlt sich der Schritt zum Gott der Zerstörung nicht mehr weit an.

Wen würdet ihr euch in Dragon Ball als nächsten Gott der Zerstörung wünschen: Piccolo, Vegeta oder vielleicht eine ganz andere Figur?