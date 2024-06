Dragon Ball: Alle Spezialattacken und besonderen Fähigkeiten von Piccolo im Überblick

Piccolo gehört zu den stärksten Kämpfern auf der Erde. Hier sind alle wichtigen Fähigkeiten und Attacken des Namekianers. (Bild: © Toei Animation)

In Dragon Ball hat Piccolo, neben Vegeta, womöglich eine der coolsten Entwicklungen überhaupt vom ehemaligen Schurken zum Helden durchgemacht. Nicht nur war er Teil von Oberteufel Piccolo und Gott, sondern auch ein ernstzunehmender Gegner von Goku in der Jr. Piccolo-Saga.

Der Namekianer hat sich über die Geschichte von Dragon Ball als wertvoller Verbündeter der Z-Krieger*innen herausgestellt und gehört zu den stärksten Kämpfern auf der Erde.

Piccolo besitzt eine Vielzahl an Angriffen, Techniken und Fähigkeiten. Wir haben euch hier die wichtigsten davon im Überblick zusammengefasst.

Alle wichtigen Attacken von Piccolo

Explosive Wave

Die Eplosive Wave, ein starker Energiestrahl, wobei Piccolo beim Abfeuern seinen eigenen Arm abstützen muss. (Bild: © Toei Animation)

Mit Explosive Wave entfesselt Piccolo ein mächtiges KiI-Geschoss. Dabei streckt er seinen rechten Arm aus und hält ihn mit seiner linken Hand fest, um die Stärke des Geschosses zu kontrollieren. Piccolos Variante der Explosive Wave ist sogar um einiges stärker als die seines Vorgängers Oberteufel Piccolo. Er ist in der Lage, mit diesem Angriff seinen Gegner zu verfolgen, egal wie weit sie wegrennen.

Hyper Explosive Demon Wave

Eine große Explosion an Ki-Energie, die Piccolo in einem Körper sammelt und dann freisetzt. (Bild: © Toei Animation)

Der Namekianer setzt diese Technik nur in den äußersten Notfällen ein. Mit Hyper Explosive Demon Wave konzentriert und sammelt Piccolo all sein Ki in seinem Körper und entfesselt es dann in einer zerstörerischen großen Explosion. Dabei werden die anwesenden Personen und Kreaturen stark zurückgeworfen und die Umgebung fast komplett zerstört.

Piccolo hat diesen Angriff gegen Son Goku zum Ende des 23. Großen Kampfsportturniers eingesetzt.

Antennenstrahlen

Wenn nichts klappt, dann feuert der namekianischer Krieger auch mal von seinen Antennen. (Bild: © Akira Toriyama)

Mit seinen Antennen kann der Namekianer elektrische Laserstrahlen auf seinen Gegner abfeuern und ihm dabei einen Stromschlag verpassen.

Er setzt sie zum Beispiel gegen Son Goku im 23. Großen Kampfsportturnier ein.

Augen-Laserstrahlen

Piccolo kann auch wie Superman Laser von seinen Augen abfeuern. (Bild: © Akira Toriyama)

Diese Fähigkeit erlaubt es Piccolo, starke Laserstrahlen aus seinen Augen zu schießen. Er hat diese Technik zum Beispiel im 23. Großen Kampfsportturnier gegen Krillin eingesetzt, um dessen zielsuchende Ki-Geschosse abzuwehren.

Mund Kikoha

Aus seinem Mund kann der starke Kämpfer natürlich auch einen Energiestrahl abfeuern. (Bild: © Akira Toriyama)

Piccolo öffnet seinen Mund weit und feuert einen starken Ki-Energiestrahl auf seinen Gegner.

Er setzte diese Technik gegen Goku im 23. Großen Kampfsportturnier ein, als er am Rande des Todes war.

Lichtgranate und Höllengranaten

Mit der Lichtgranate sammelt Piccolo eine immense Menge an Energie zwischen seinen Händen und bündelt diese zu einer kleinen Kugel. Dadurch, dass die Energie so komprimiert wird, kann sie massiven Schaden beim Abschuss anrichten.

Bei den Höllengranaten handelt es sich um die Technik, die Piccolo erstmals im Kampf gegen C17 eingesetzt hat. Dabei schießt der Namekianer mehrere Energie-Kugeln auf den Gegner, ohne ihn direkt zu treffen. Sobald der Gegenüber versucht, die Angriffe zu blockieren, stoppen die Kugeln und können manuell von Piccolo detoniert werden. Das ermöglicht dem namekianischen Kämpfer, strategischer vorzugehen und den optimalsten Schaden anzurichten, falls der Gegner die Attacke blockt.

Höllenspirale

Einer von Piccolos unverkennbaren Angriffen: Die Höllenspirale. (Bild: © Akira Toriyama)

Höllenspirale ist womöglich das offensive Markenzeichen schlechthin von Piccolo. Mit seinem Zeige- und Mittelfinger zusammen berührt er seine Stirn und sammelt somit eine beträchtliche Menge an Ki-Energie. Dieser Angriff erfordert eine bestimmte Zeit und dauert etwas länger, bis er zum Einsatz kommen kann. Das Resultat davon ist ein zerstörerischer Strahl aus zwei getrennten Strängen, die umeinander kreisen und mit zwei Fingern gezielt auf den Gegner geschossen werden können.

Piccolo setzt diesen verheerenden Angriff im Kampf gegen Radditz ein, als Goku diesen festhält.

Die wichtigsten und besonderen Fähigkeiten von Piccolo

Schlangen-Arme

Gedehnt und flexible kann Piccolo mit seinen langen Armen nach seinen Freinden greifen. (Bild: © Akira Toriyama)

Piccolo kann seine Arme flexibel dehnen, um Gegner zu packen oder generell anzugreifen. Es ist eine besondere namekianische Fähigkeit, da die Spezies die Zellen in ihrem Körper frei nach ihrem Willen dehnen oder zurückziehen kann.

Regeneration

Fällt mal ein Arm ab oder ist unbrauchbar kann der Namekianer auch mal den einfach abreißen und nachwachsen lassen. (Bild: © Akira Toriyama)

Zu den Besonderheiten von Piccolo, die auch viele andere Z-Krieger bis auf einige Schurken besitzen, zählt seine Regenerationsfähigkeit. Der namekianische Kämpfer verfügt über eine unglaubliche Regeneration, womit er im Gegenzug zu seinen anderen Z-Kämpfer*innen sogar Körperteile nachwachsen lassen kann.

Telepathie

Piccolo verfügt zusätzlich über die Fähigkeit, telepathisch kommunizieren zu können. Er kann dadurch auch Gedanken lesen, mit der Ausnahme, dass es bei Kreaturen mit einem niedrigen Intelligenz-Level nicht funktioniert.

Mafu-ba Reversal

Gegen Gott in Shens Körper konnte Piccolo das Mafu-Ba umdrehen und Gott selbst versiegeln. (Bild: © Akira Toriyama)

Diese Technik erlaubt es Piccolo, gegen das Mafu-Ba eines Gegners anzukämpfen und es umzudrehen. Mafu-Ba wird eingesetzt, um seinen Gegenüber in einen Container zu verfrachten und es dann mit einem Talisman oder Papier zu versiegeln. Mit Mafu-Ba Reversal kann der Spieß umgedreht und die Technik auf den Angreifer zurückgelenkt werden.

Während des 23. Großen Kampfsportturnieres hatte Gott den Körper von Shen übernommen und versucht, Piccolo durch Mafu-Ba zu versiegeln. Der hat es wiederum erfolgreich abgewehrt und Gott selbst versiegelt.

Super Giantification

In seiner Übergröße fühlte Piccolo sich Son Goku im Turnier überlegen. (Bild: © Akira Toriyama)

Eine weitere Besonderheit des Namekianers ist seine Fähigkeit, enorm groß zu werden. Piccolo kann seinen Körper so dermaßen ausdehnen, dass er die Größe eines kleinen Berges erreicht. Der Knackpunkt: Seine Geschwindigkeit ist davon nicht beeinflusst. Das erlaubt Piccolo nach wie vor, sich agil im Kampf zu bewegen und seine Attacken normal auszuführen.

Orange Piccolo-Form

Piccolo in seiner aktuellen stärksten Form: Orange Piccolo. (Bild: © Toei Animation)

Zum Schluss gibt es die neueste und stärkste Form von Piccolo, die in Dragon Ball Super und dem dazugehörigen Film Super Hero vorgestellt wurde. Der Namekianer entfesselte hier mit Hilfe der Dragon Balls und Dende sein schlummerndes Kampf-Potenzial.

In dieser Form verändert sich Piccolos Aussehen. Seine Augen werden rot, seine Muskelmasse nimmt zu und seine Haut nimmt einen orangenen Ton an. Orange Piccolo befindet sich in körperlicher Höchstform und kann erstmals seine komplette Kampfstärke freisetzen.

Im Film Dragon Ball: Super Hero kombiniert er diese erwachte Form noch mit Super Giantification, um gegen Cell Max auf Augenhöhe zu kämpfen.

Welcher ist euer Lieblings-Angriff oder Moment von Piccolo?