Dragon Ball heute auf RTL 2: Legendäre Folge zeigt Gokus allerersten Kampf im großen Turnier - kennt ihr seinen Gegner noch?

RTL 2 versetzt uns an jedem Sonntag zurück in unsere Kindheit. Seit wenigen Wochen sind die Animes Sailor Moon, Mila Superstar und Dragon Ball im TV-Programm zu sehen. Doch heute gibt es eine ganz besondere Folge von Dragon Ball, in der Son-Goku seinen allerersten Kampf im berüchtigten großen Turnier bestreiten muss.

Son-Goku kämpft gegen seinen ersten Gegner

Was passiert in der Folge? Das große Kampfsportturnier ist im vollen Gange. Nachdem Kuririn und Yamchu bereits gegen ihre Gegner angetreten sind, ist nun Son-Goku an der Reihe. Sein Gegner ist der fliegende Drache Gilian, der seine klebrige Spucke nutzt, um Gegner zu fesseln.

Der Kampf muss zunächst unterbrochen werden, weil ein plötzlicher Regenschauer aufkommt. Son-Goku und Gilian geraten daraufhin in einem Lokal aneinander, bis plötzlich die Sonne durch die Wolkendecke bricht und der Kampf endlich beginnen kann. Doch Gilian nutzt unfaire Tricks, um Son-Goku das Leben schwer zu machen.

Ob sich Son-Goku aus seinen Fesseln befreien und den Kampf für sich entscheiden kann, verraten wir aus Spoiler-Gründen natürlich nicht. Wenn ihr den Ausgang des Kampfes selbst erleben wollt, solltet ihr die heutige Folge um 16:05 Uhr nicht verpassen.

Anime auf RTL 2: Das ist der Programmplan

Fernsehprogramm zu Dragon Ball auf RTL 2 am Sonntag, 14. Mai 2023 (via RTL 2):

15:15 Uhr bis 15:40 - Dragon Ball: Der schreckliche Bakterian

15:40 Uhr bis 16:05 - Dragon Ball: Yamchu gegen Jackie Chun

16:05 Uhr bis 16:25 - Dragon Ball: Die Macht des Willens

16:25 Uhr bis 16:50 - Dragon Ball: Kuririns hoffnungsloser Kampf

16:50 Uhr bis 17:15 - Dragon Ball: Der wahre Jackie Chun

Wir haben euch gefragt, wer euer liebster Bösewicht aus Dragon Ball ist. Der fliegende Drache Gilian ist nicht dabei, euch haben andere Fieslinge mehr überzeugt:

Sendezeiten für Mila Superstar und Sailor Moon am Sonntag, 14. Mai 2023:

11:25 Uhr bis 11:50 - Mila Superstar: Sieg ist nicht alles

11:50 Uhr bis 12:20 - Mila Superstar: Das Supertraining

12:20 Uhr bis 12:45 - Mila Superstar: Fehler und Einsichten

12:45 Uhr bis 13:15 - Mila Superstar: Neue Aufgaben

13:15 Uhr bis 13:40 - Sailor Moon: Großes Ehrenwort

13:40 Uhr bis 14:00 - Sailor Moon: Bunnys erster Kuss

14:00 Uhr bis 14:25 - Sailor Moon: Narus erste Liebe

14:25 Uhr bis 14:50 - Sailor Moon: Der Verrat

14:50 Uhr bis 15:15 - Sailor Moon: Die vierte Sailor Kriegerin

Solltet ihr eine der Folgen mal verpasst haben und sie nachholen wollen, ist das kein Problem. Der Streamingdienst RTL+ bietet die Möglichkeit, die Folgen auch nach ihrer Ausstrahlung ganz in Ruhe zu schauen. Um die Episoden zu sehen, benötigt ihr nicht einmal ein Konto bei RTL+.

Darum geht es in den Anime-Serien auf RTL 2

Mila Superstar dreht sich um die gleichnamige 12-jährige Mila, die vom Dorf in die Stadt zieht, um an ihrer neuen Schule zum Volleyballstar aufzustreben.

In Sailor Moon trifft die junge Bunny eines Tages auf die schwarze Katze Luna, die dem Mädchen mitteilt, dass sie sich mithilfe eines Zaubersteins in Sailor Moon verwandeln kann, um mit ihren neu erworbenen Kräften und gemeinsam mit anderen Sailor-Kriegerinnen gegen finstere Mächte zu kämpfen.

Und in Dragon Ball begleiten wir schließlich den jungen Kämpfer und Stachelkopf Son-Goku, der gemeinsam mit seinem Konkurrenten und Kumpel Krillin beim alten Kampfmeister Muten-Roshi trainiert. Nebenbei sucht er nach die sieben Dragon Balls, die den mächtigen Drachen Shenlong heraufbeschwören und jedem Finder/jeder Finderin einen Wunsch erfüllen.

