My Hero Academia Staffel 8: Mögliches Releasedatum, Story, Episodenzahl und was wir bisher über die nächste Season wissen.

Dekus Abenteuer endet mit der nächsten und letzten Staffel von My Hero Academia. (Bild: © Eiichiro Oda / Horikoshi, Bones)

Die Geschichte von My Hero Academia hat bereits am 5. August sein Ende im Manga gefunden und nun steht auch der Anime rund um die beliebten Superhelden kurz davor, ihren Abschluss zu finden. Nach Ende der siebten Staffel von My Hero Academia ist bereits eins klar: Die nächste Staffel wird auch My Hero Academias letzte sein.

Damit ihr das Ende von Dekus Abenteuer als Superheld auf keinen Fall verpasst, haben wir hier für euch alle wichtigen Informationen zur achten und finalen Staffel von My Hero Academia auf einen Blick gesammelt.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, falls sich Informationen ändern. Schaut also immer wieder vorbei.

Release - Wann erscheint die letzte Season von My Hero Academia?

Mögliches Releasedatum: 2025

Shonen Jump hat in seiner Ausgabe Nr. 465 offiziell die achte und damit letzte Staffel von My Hero Academia angekündigt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Basierend auf dem bisherigen Veröffentlichungsmuster der letzten Staffeln der Serie wird My Hero Academia Season 8 wahrscheinlich zwischen Mai und September erscheinen, wenn das Animationsstudio Bones ein Jahr für die Entwicklung der nächsten Season braucht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Streaming-Dienst: Wo könnt ihr die finale Staffel anschauen?

Anbieter: Crunchyroll

Es ist zu erwarten, dass Crunchyroll sich die Rechte für die letzte Season ebenfalls sichern wird, da der Streaming-Anbieter bereits alle vorherigen sieben Staffeln anbietet.

Synchronisation – Wird der Anime auch auf Deutsch verfügbar sein?

Vertonung: Fortsetzung der deutschen Synchro, japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Die letzten sieben Staffeln wurden auf Crunchyroll im Simulcast mit japanischem Ton und deutschen Untertiteln ausgestrahlt. Bei der letzten Staffel wird es wahrscheinlich nicht anders sein.

Da alle Staffeln von My Hero Academia bereits eine deutsche Synchronisation erhalten haben, ist eine Fortsetzung der deutschen Synchronisation auch für die achte Staffel nicht auszuschließen.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zu den letzten Ereignissen aus Staffel 7.

Story – Was bisher geschehen ist und worum es in Staffel 8 von My Hero Academia gehen wird

Episodenanzahl: Entweder 12 oder 13

Entweder 12 oder 13 Episodendauer: 24 Minuten

My Hero Academia Season 8 wird genau dort weitergehen, wo die letzte Staffel inmitten des Krieges zwischen den Schurken*innen und Held*innen aufgehört hat. Es schließt also direkt an der letzten Szene der siebten Staffel an. Die 7. Staffel endete mit einem emotionalen Höhepunkt und dem Ausgang des Kampfes zwischen Ochaco und Toga, wobei Toga mit ihren Bluttransfusion-Superkräften Ochaco das Leben rettete, aber dabei als Folge starb.

1:30 In My Hero Academia: You're Next bekommt es Deku mit einem bösen All Might-Doppelgänger zu tun

Autoplay

Der Anime hat bisher alle 397 Kapitel abgedeckt und wird mit Staffel 8 genau dort im Manga mit der Adaptierung ansetzen. My Hero Academias finale Season deckt also Kapitel 398 bis einschließlich 430 ab (Ende der “Final War”-Arc und den Epilog).

Da der Anime somit nur 32 Kapitel in der nächsten Season adaptieren muss, wird die letzte Staffel womöglich kürzer ausfallen und zwischen 12 und 15 Episoden lang sein.

Wie hat euch die siebte Staffel von My Hero Academia gefallen und wünscht ihr euch lieber einen Film anstelle einer neuen Staffel?