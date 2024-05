Dragon Ball: So könnte Gogeta im Ultra Instinct aussehen - Fan zeichnet fusionierten vierfachen Super Saiyajin in anderen Farben

Gogeta als vierfacher Super Saiyajin war auch ein spielbarer Charakter in Dragon Ball FighterZ. (Bild: © Bandai Namco)

In Dragon Ball steigern die verschiedenen Kämpfer*innen ihre Kräfte nicht nur durch hartes Training, neue Formen oder Techniken, sondern manchmal auch durch das Fusionieren ihrer Fähigkeiten und Körper. Oftmals sind es Vegeta und Son Goku, die sich zusammentun und sich in ihrer Fusionsform Vegeto oder Gogeta in den Kampf begeben.

Auch im umstrittenen Dragon Ball GT-Universum haben sich Goku und Vegeta zu Gogeta fusioniert, aber in diesem Fall in ihrer vierfachen Super Saiyajin-Form. Jetzt, wo Goku Ultra Instinct gemeistert hat, stellt sich die theoretische Frage, wie diese Form wohl genau in einem hypothetischen Fall einer jetzigen Fusion aussehen würde.

Gogeta als vierfacher Super Saiyajin in anderen Farben

Dragon Ball-Fan, Künstler und X-Nutzer*in @relio_db318 hat eine Zeichnung veröffentlicht, die ein alternativer Charakter-Skin vom vierfachen Super Saiyajin Gogeta im Dragon Ball-Spiel Budokai Tenkaichi 3 darstellt.

Im Hinblick auf den aktuellen Stand im Dragon Ball Super-Anime sowie Manga, erinnert dieses alternative Farbschema des SSJ4 mit seinen silbernen Haaren stark an den Ultra Instinct-Zustand von Goku. Der hat im Turnier der Kraft nämlich das erste Mal den Ultra Instinct in sich erweckt hat, wodurch seine Haare silber wurden.

Es ist zu beachten, dass der Spiel-Skin von SSJ4 Gogeta vor Ultra Instinct entstand und keinerlei Bestätigung für das potentielle Auftauchen dieser Form sein wird, geschweige denn verspricht, dass der vierfache Super Saiyajin zukünftig überhaupt in Dragon Ball Super oder Daima vorkommen wird.

Hier ist nochmal das alternative Farmschema von SSJ4 Gogeta in Budokai Tenkaichi 3-Spiel vom dem die Zeichnung inspiriert ist:

Neben dieser Besonderheit der Haarfarbe von Gogeta ist auch das sonst rötliche Fell des vierfachen Super Saiyajins in dieser Zeichnung gelb. Das gelbe Fall erinnert an die typischen Super Saiyajin-Formen vor Dragon Ball Super, als die Haare bei der Verwandlung nur eine gelbe Farbe angenommen haben.

So könnte also die fusionierte vierfache Super Saiyajin-Form von Vegeta und Son Goku im Ultra Instinct aussehen, wenn Gogeta nach SSJ4 noch eine Kraftstufe drauflegen würde.

Fans lieben diesen Skin und hoffen auf die Rückkehr im neuen Spiel

Abseits der Diskussionen über diese Form in Dragon Ball GT, feiern Fans der Community dieses Farbschema von Gogeta und wünschen sich ihn auch im zukünftigen Dragon Ball-Spiel Sparking! Zero zurück.

Hier haben für euch einige Kommentare unter dem Beitrag der Fan-Zeichnung aufgegriffen:

“Ich bete für die Rückkehr dieser alternativen Farbe in Sparkin! Zero.” Von @GenEric1305

“Der beste Dragon Ball-Skin überhaupt!” Von @SubarashiiScarf

“Für immer meine Lieblings-Alternative!" Von @Yiga_CC

Hier könnt ihr den Dragon Ball Super-Anime und finden -Manga finden

Dragon Ball Super könnt ihr entweder als Manga auf der Webseite Manga Plus auf Englisch lesen oder alle bisherigen 131 Anime-Folgen auf ADN (Animation Digital Network) in japanischer Originalsprache und deutschen Untertiteln anschauen.

Welche Fusions-Form von Son Goku und Vegeta ist euer Favorit?