Dragon Ball: Warum sieht Son Goku Bardock so extrem ähnlich? Ein Film erklärt's

Welchen Grund gibt es, dass viele Saiyajins so aussehen wie Son Goku?

Viele der Saiyajins in Dragon Ball Z sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Vor allem Son Goku und sein Vater Bardock sind wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch Son Gokus Sohn, Son Goten, sieht genauso aus wie sein Vater.

Als Erklärung könnte es viele Gründe geben. Mit dem kopierten Gesicht könnte Zeit gespart werden oder Mangaka Akira Toriyama hätte ein Händchen dafür haben können, genau dieses Gesicht zu zeigen. Doch in einem der Dragon Ball Z-Filme gibt es eine Erklärung, wieso sich viele der Saiyajins so ähnlichsehen (via CBR).

Dragon Ball Z: Son Goku ist von niederer Klasse

Was ist der Grund? In Dragon Ball Z – The Movie: Die Entscheidungsschlacht spricht Tales davon, wieso er selbst Son Goku zum Verwechseln ähnlichsieht. Der Grund dafür liegt in ihrem Rang: Son Goku, sein Vater Bardock und Tales sind von einer niedrigen Klasse.

In ihrer Klasse gibt es keine genetische Vielfalt, weshalb alle Saiyajins der niedrigen Klasse so aussehen wie Son Goku. Höhere Klassen hätte dementsprechend eine größere Vielfalt in der Genetik und würden sich deutlicher voneinander unterscheiden.

Die Saiyajins werden abhängig von ihrem Power-Level in Klassen unterteilt. Es gibt Einzelfälle wie Son Goku, bei denen das Power-Level höher ist als gewöhnlich. Doch die meisten Saiyajins in der niedrigen Klasse sind nicht so stark wie die höherklassigen. Es liegt also nicht unbedingt an dem Verwandtschaftsgrad.

Eine Ausnahme bilden da Saiyajins, die nur zur Hälfte dem Volk angehören. Son Gohan sieht beispielsweise gar nicht mehr so aus wie sein Vater, da sich hier die menschlichen Gene von Chi-Chi durchgesetzt haben.

Son Gokus Bruder Radditz sieht ebenfalls etwas anders aus. Allerdings haben sich hier die Gene von ihrer Mutter durchgesetzt, weshalb Radditz noch längeres Haar bekommen hat. Vegeta sieht ebenfalls aus wie sein Vater, nur ohne Bart.

Ist das eine offizielle Erklärung? Die Filme zu Dragon Ball Z sind leider kein Teil der offiziellen Geschichte. Das bedeutet, dass es zwar eine mögliche Erklärung gäbe, sie aber nicht direkt vom Erfinder Akira Toriyama stammt. Es kann sein, dass der Mangaka etwas anderes im Sinn hatte.

Da der Mangaka erst vor Kurzem verstorben ist, wird er nicht mehr verraten können, welchen Grund er dafür im Sinn hatte. So bleiben uns nur die Filme oder andere Theorien, weshalb Son Goku haargenau so aussieht wie sein Vater und viele andere Saiyajins.

Welchen Grund hättet ihr vermutet?