Dragon Ball-Film feiert zum Goku-Tag seine deutsche TV-Premiere – Um diese Uhrzeit müsst ihr morgen einschalten

Dragon Ball-Fans haben allen Grund zur Freude.

Kein Scherz: Der 9. Mai ist in Japan ein anerkannter Feiertag und hat tatsächlich mit dem Helden aus Dragon Ball zu tun. Der 9. Mai wird in Japan nämlich 5/9 geschrieben. Auf Japanisch bedeutet 5 „go“ und 9 „kyu“ oder „ku“, zusammengesetzt also Goku.

Kein Wunder also, dass es an diesem Tag allerlei Aktivitäten und Aktionen rund um unseren liebsten Saiyajin gibt. Passenderweise fällt der Goku-Tag mit dem deutschen Feiertag Christ Himmelfahrt zusammen. Der TV-Sender ProSieben MAXX zeigt deshalb den ganzen morgigen Tag über die Filme zu Dragon Ball. Darunter befindet sich eine Film-Premiere, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Wann muss ich einschalten? Schon um 12:40 Uhr gibt es zwei Folgen von Dragon Ball Z Kai zu sehen. Im Anschluss folgen ältere Spielfilme, die von 1991 bis 2013 erschienen sind. Unter den Filmen gibt es jedoch eine TV-Premiere eines Films, der erst 2022 in den Kinos lief.

So schaut der Sendeplan von ProSieben MAXX am 9. Mai 2024 aus:

12:40 Uhr: Dragon Ball Z Kai (Folge 1)

13:10 Uhr: Dragon Ball Z Kai (Folge 2)

13:30 Uhr: Dragon Ball Z: Super Saiyajin Son-Gohan (1991)

14:30 Uhr: Dragon Ball Z: Brolys Rückkehr (1994)

15:30 Uhr: Dragon Ball Z: Angriff der Bio-Kämpfer (1994)

16:25 Uhr: Dragon Ball Z: Fusion (1995)

17:15 Uhr: Dragon Ball Z: Drachenfaust (1995)

18:15 Uhr: Dragon Ball Z: Kampf der Götter (2013)

20:15 Uhr: Dragon Ball Super: Super Hero (2022)

22:10 Uhr: NXT (Wrestling)

23:55 Uhr: Dragon Ball Z: Resurrection F (2015)

Das Highlight ist Dragon Ball Super: Super Hero. Hier gibt es den passenden Trailer zum Film:

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Zur besten Sendezeit läuft Dragon Ball Super: Super Hero. Dabei handelt es sich um einen Film, in dem Son Gokus Sohn Son Gohan die Hauptrolle bekommt. Im Anschluss gibt es eine kurze Unterbrechung des Dragon Ball-Tags mit einer Wrestling-Show. Nach dem Ausflug in den Wrestling-Sport gibt es noch einen weiteren Dragon Ball-Film, der den Goku-Tag abschließt.

Was ist, wenn ich keine Zeit zum Einschalten habe? Dragon Ball Super: Super Hero wird noch einmal um 01:25 Uhr in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai wiederholt. Alternativ könnt ihr diesen und alle anderen Filme für begrenzte Zeit in der Mediathek von Joyn nachholen.

Es gibt noch eine Möglichkeit, zumindest Dragon Ball Super: Super Hero nachzuholen. Der Film läuft sogar in der deutschen Version auf Crunchyroll. Solltet ihr ein aktives Abo bei dem Streamingdienst besitzen, könnt ihr euch den Film jederzeit ansehen.

Was ist mit Dragon Ball Z Kai? Der Goku-Tag wird von den ersten beiden Folgen von Dragon Ball Z Kai eingeleitet. Dabei handelt es sich um die Wiederholung vom Vortag. Denn ProSieben MAXX wird ab dem 8. Mai 2024 jeden Montag bis Freitag ab 17:40 Uhr zwei neue Episoden der Serie am Stück zeigen.

Bei Dragon Ball Z Kai handelt es sich um eine Neuauflage von Dragon Ball Z. Für die Neuauflage wurde die Handlung auf das Wesentliche gekürzt, dementsprechend fehlen die Filler-Folgen. Dragon Ball Z Kai orientiert sich dadurch stärker an der Manga-Vorlage als das originale DBZ.

Auf welchen der Dragon Ball-Filme freut ihr euch am meisten?