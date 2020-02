Super Dragon Ball Heroes: Son Goku & Vegeta bekommen neue Outfits

Son Goku und Vegeta bekommen neue Klamotten verpasst. Der neue Look beschränkt sich zwar vorerst wohl auf den Super Dragon Ball Heroes-Anime, sorgt bei vielen Fans aber trotzdem für sehr starke Gefühle. Die Reaktionen fallen entsprechend aus: Manche feiern das neue Design, andere können mit dem Look gar nichts anfangen.

Auch wenn im Moment keine 'richtige' Anime-Serie im Dragon Ball-Universum läuft, heißt das nicht, dass im Franchise nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Vor Kurzem ist erst Dragon Ball Z: Kakarot erschienen und auch rund um das Super Dragon Ball Heroes-Spiel bewegt sich einiges.

Genau dazu kommt jetzt ein neuer kurzer Promo-Anime auf uns zu. Darin sehen die beiden beliebten Helden Son Goku und Vegeta allerdings ein bisschen anders aus. Via Twitter wurde das neue Design der Klamotten bereits der Öffentlichkeit präsentiert.

Vegeta trägt offensichtlich wieder seine alte Rüstung, hat aber ordentlich an ihr herumgebastelt. Die riesigen Schulter-Flügel fehlen, dafür gibt es jetzt mehr Akzente an den Seiten.

Son Goku bleibt im großen und Ganzen ebenfalls klassisch gewandet, setzt aber jetzt auf mehr Schwarz. Klassischerweise war das meistens ein sehr dunkles Blau.

Das neue Klamotten-Design wird von den Fans sehr durchmischt aufgenommen. Manche Fans beschweren sich lauthals über den ihrer Meinung nach nicht gelungenen Design-Wechsel, andere mögen den neuen Look offenbar sehr.

Since this gained so much traction, suppose I’ll elaborate a bit.



Goku wearing black doesn’t look BAD. The colors work fine, especially with the pallet choice. It’s just not something I like. I personally would’ve kept some blue in there for the boots and belt or something.