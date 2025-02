Neue Dragon Ball-Serie zeigt Son-Goku, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

Son-Goku sorgte in Episode 17 von Dragon Ball Dima für das größte Highlight.

So langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende von Dragon Ball Daima – zumindest deuten die jüngsten Ereignisse und auch frühere Aussagen von Toei Animation darauf hin. Während die vorherigen beiden Episoden bei Fans nicht gerade auf viel Begeisterung gestoßen sind, hatte Folge 17 "Gomah" wieder ein echtes Highlight zu bieten, für das einmal mehr Son-Goku verantwortlich war.

Spoiler-Warnung: Nachfolgend werden wir konkret auf wichtige Ereignisse aus Episode 17 von Dragon Ball Daima eingehen.

Alle gegen einen

Nachdem sich Dämonenkönig Gomah in Episode 16 das Dritte Auge einverleibte und zu einer weit mächtigeren Form mutierte, kam es in der jüngsten Folge zum großen Kampf zwischen dem Oberwidersacher aus Dragon Ball Daima und der Gruppe rund um Son-Goku und Vegeta, in den sich sogar Majin Duu und Majin Kuu auf Seiten unserer Helden einmischten.

Falls euch das Aussehen von Gomah übrigens bekannt vorkommt, dann seid ihr nicht allein:

Keine Chance gegen Gomah

Trotz vereinter Kräfte und zeitgleichen Abfeuerns von Piccolos Höllenspirale und Gokus Kamehameha, erwies sich Gomah jedoch als übermächtig und konnte die Angriffe locker abwehren.

Son-Goku verwandelt sich in Super-Saiyajin 3

Zum Ende der Folge dann das große Highlight. Nachdem sich Vegeta bereits in Episode 12 erstmals in den Super-Saiyajin 3 verwandelt hat, zog Son-Goku jetzt nach. Seine volle Transformation könnt ihr euch hier anschauen:

Son-Gokus als Super Saiyajin 3 Mini.

Erstmals hatte sich Son-Goku im Kampf gegen Boo in Dragon Ball Z in einen Super-Saiyajin 3 verwandelt. Wie er in seiner Kinderform auf der Stufe aussieht und wie er sich schlägt, darauf mussten wir bis zum jetzt anstehenden Kampf gegen Gomah warten.

Tücken des Super-Saiyajin 3: Habt ihr die Boo-Saga aus DBZ geschaut, sind euch die Folgen der Transformation bekannt. Neulingen sei gesagt, dass der SSJ 3 zwar mit einer enormen Kraft daherkommt, jedoch auch einen großen Nachteil hat. So verbraucht die Verwandlung binnen kurzer Zeit enorm viel Energie. Will Son-Goku den Dämonenkönig besiegen, muss das entweder sehr schnell gehen oder es muss das passieren, worauf Dragon Ball-Fans seit Beginn von Daima sehnlichst warten.

Fusion zwischen Son-Goku und Vegeta bahnt sich an

Mit Blick auf die Ereignisse und die enorme Kraft von Gomah ist es überaus wahrscheinlich, dass Son-Goku in seiner SSJ 3-Form allein nicht ausreicht, um den mutierten Dämonenkönig zu besiegen. Zwar sind Son-Goku die Fusionskäfer im Kampf aus der Tasche gefallen, ein Szenario ist jedoch überaus realistisch.

Und zwar können wir es uns sehr gut vorstellen, dass Goku und Vegeta als letzten Ausweg in ihrer Kinderform fusionieren. Spannend wird dann nicht nur sein, wie die Fusion aussieht, sondern auch, ob wir neben Gogeta und Vegetto eine dritte Form der beiden bekommen.

Was glaubt ihr? Werden Son-Goku und Vegeta fusionieren oder überrascht uns Akira Toriyama mit einer Fusion, mit der wir so gar nicht gerechnet haben? Piccolo gepaart mit Majin Duu, das hätte doch auch was.