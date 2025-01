Dragon Ball zeigt neue Elite-Einheit, die uns verdächtig an das Ginyu-Sonderkommando erinnert

Die Ginyu Force, die vor allem dank ihres Tanzes Kultstatus erreichte.

Dragon Ball Daima nähert sich mit Episode 14 ganz allmählich der Zielgeraden – zumindest, wenn wir den Aussagen der Macher Glauben schenken. Die neue Anime-Serie hat allwöchentlich so manch Überraschung für uns parat. Seien es wichtige Lore-Fetzen, die beispielsweise die Namekianer in ein neues Licht rücken, neue Saiyajin-Verwandlungen oder schlicht sehr viele Anspielungen an die frühen Tage von Dragon Ball.

Auch jüngst wurde wieder eine neue Elite-Einheit eingeführt, die uns sofort an das kultige Ginyu Sonderkommando aus DBZ erinnert hat.

Spoiler-Hinweis: Nachfolgend werden wir konkret auf Ereignisse aus Episode 14 von Dragon Ball Daima eingehen.

Erinnerungen an die Ginyu Force

Darum geht's: Mit Episode 14 "Tabu" wurde die fünfköpfige Spezialeinheit der Gendarmerie eingeführt. Dabei handelt es sich um besonders starke Krieger der ersten Dämonenwelt, die Gomah unterstellt sind und verhindern sollen, dass Son Goku, Vegeta und Co. rund um den Königspalast für Ärger sorgen.

Namentlich besteht die Truppe aus Hauptmann Kadem, Danima, Hillia, Mashim und Gaimoi.

Von links oben nach rechts unten: Gaimoi, Hillia, Mashim, Kommandant Kadem und Danima.

Recht schnell werden jedoch zwei Dinge klar: Die Truppe scheint aus wenig professionellen Chaoten mit einer enormen Vorliebe für Süßigkeiten zu bestehen, und, Akira Toriyama hat sich offensichtlich eine Hommage an die Ginyu Force erlaubt.

Wie das kultige Sonderkommando, das vor ihrem Ableben in DBZ Freezer diente, führen die Fünf nämlich zur Vorstellung einen Tanz auf, der stark an die legendäre Pose der Ginyu Force erinnert.

Damit ihr eure Erinnerungen noch ein wenig aufzufrischen könnt, seht ihr die Pose hier im Video:

Ob die Spezialeinheit der Gendarmerie am Ende doch mehr auf dem Kasten hat, als der erste Eindruck vermuten lässt, das erfahren wir wohl am kommenden Freitag ab 18: 45 Uhr auf ADN und Crunchyroll.

Aktuell hat der Kampf mit unseren Dragon Ball-Helden nämlich bereits begonnen und bald wird sich herausstellen, ob Son Goku einem weiteren Sonderkommando ganz fix den Garaus macht.

Musstet ihr beim Anblick der Spezialeinheit der Gendarmerie auch sofort an die Ginyu Force denken und wie gefallen euch solche Anspielungen an frühere Zeiten?