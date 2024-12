Dragon Ball Daima zeigt neue Super Saiyajin-Form von Vegeta, von der wir immer dachten, dass er sie nicht kann

Vegeta hatte in Episode 12 eine tolle Überraschung für uns parat!

Für Son Goku, Vegeta und Co. ging es in Episode 12 von Dragon Ball Daima am vergangenen Freitag so langsam aber sicher ans Eingemachte und der Kampf gegen Tamagami 2 stand an. Während die vorherigen Kämpfe recht wenig Spektakel und keine wirkliche Überraschung zu bieten hatten, gab es diesmal gleich zwei, die es wahrlich in sich hatten.

Spoiler-Hinweis: Nachfolgend werden wir konkret auf Ereignisse aus Episode 12 von Dragon Ball Daima eingehen.

Vegeta kann es ja doch!

Die größte Überraschung hatte Vegeta zu bieten, der sich im zunächst harten Kampf gegen den Tamagami aus der zweiten Dämonenwelt zum ersten Mal überhaupt in einen Super-Saiyajin 3 verwandelt hat.

Warum erst jetzt? Exakt diese Frage haben sich Dragon Ball-Fans schon lange gestellt, schließlich war man sich sehr sicher, dass der Prinz der Saiyajins stark genug für die Verwandlung sei. Da die dritte Form zwar überaus mächtig ist, jedoch in kurzer Zeit enorm viel Kraftreserven verschlingt, war sie ihm bislang wohl nicht effizient genug. Bis jetzt!

Damit ist Vegeta nach Son Goku, Gotenks und Cumber der vierte Kämpfer, der das legendäre Powerlevel erreicht.

Vegetas Super-Saiyajin 3 ist eine tolle Hommage

Schaut ihr euch die Bilder von Vegetas Super-Saiyajin 3-Form an, dürfte euch noch ein weiteres Detail auffallen. Fielen die markanten langen Haare bei Son Goku oder Gotenks nach unten, stehen sie hier nach hinten ab.

Und hier kommen wir zur zweiten Überraschung, die X-User UnrealEntGaming in seinem jüngsten Post geteilt hat:

Bei Vegetas Super-Saiyajin 3-Form handelt es sich mit Blick auf die Skizze um das Original-Design von Akira Toriyama, das er einst vor vielen, vielen Jahren gezeichnet hat.

Wir sind sehr gespannt, welche Überraschungen die letzten (womöglich) acht Episoden noch zu bieten haben und ob wir sogar noch den Super-Saiyajin 4 oder die ein oder andere coole Fusion zu sehen bekommen. Episode 13 könnt ihr euch ab dem 03. Januar auf ADN oder Crunchyroll anschauen, eine Woche später auf Netflix.

Nach 12 ausgestrahlten Episoden, wie gefällt euch Dragon Ball Daima bislang? Schreibt uns gerne eure Meinung zur neuen Anime-Serie in die Kommentare