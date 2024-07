Dragon Ball: Sparking! Zero enthüllt erste Charaktere aus dem Original Dragon Ball und diese Kämpfer unserer Kindheit wünschen sich Fans noch

So könnte Tao Bai Bai in Dragon Ball Sparking Zero aussehen. Auch in Dragon Ball Z: Kakarot hatte er seinen Auftritt. (Bild: © Shueisha / Bandai Namco)

Dragon Ball ist vielleicht der wichtigste Shonen-Anime und -Manga der letzten 40 Jahre. Seit dem Ende von Dragon Ball Z dient die Geschichte von Dragon Ball Super als direkte Fortsetzung der Reihe. Leider befinden sich sowohl der Manga als auch der Anime von Super aufgrund eines Rechtsstreits in einer Sackgasse, und die Fans müssen sich gedulden, bis es neue Informationen gibt.

Eine gute Nachricht gibt es jedoch, denn das kommende Videospiel zur beliebten Serie, Dragon Ball: Sparking! Zero, hat neue Informationen zu den Charakteren, wenn auch unabsichtlich, veröffentlicht. Die ersten Charaktere aus der ursprünglichen Geschichte von Dragon Ball sind demnach Tao Bai Bai und die Red Ribbon Army.

Klassische Dragon Ball-Schurken sind zurück

Dragon Ball-Fan und X-Nutzer*in @SupaChronicles enthüllt in einem Beitrag, dass Tao Bai Bai und die Red Ribbon Armee als bestätigte wiederkehrende Figuren in Dragon Ball: Sparking! Zero auftauchen.

Dies dient auch als indirekte Bestätigung, dass Charaktere aus der Zeit vor Dragon Ball Z im Spiel auftauchen werden. Ob sie nun als spielbare Kämpfer*innen oder nur als NPC im Spiel erscheinen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Als Quelle verweist der Fan auf ein Video von IGN, in dem ein exklusiver Einblick in Sparking! Zero auf der San Diego Comic Con gewährt wurde. Dabei wurden Tao Bai Bai und die Red Ribbon Armee nebenher für das Fighting Game erwähnt.

Fans sind gehypt und wünschen sich noch mehr Charaktere

Die Reaktionen der Community auf diese neue Information sind positiv und in den Kommentaren werden noch mehr Wünsche geäußert. So haben Fans der Serie ihre eigenen Vorstellungen für Charaktere, die sie gerne im nächsten Spiel sehen würden.

Wir haben euch einige dieser Kommentare hier herausgesucht:

“Bitte gib uns Goku und Chichi vom 23. Kampfsport-Turnier und mein Leben ist deins, Sparking! Zero!” Von @kyabe_pxn

“Das heißt, wir können wieder als Kid Goku spielen!” Von @keithlangley27

“Jetzt brauche ich die DBZ-Film-Charaktere wie Broly, Cooler, Janemba, Hirudegarn, Bojack, Turles, Lord Slug, Wheelo und Super C13.” Von @GoetiaBeast1

“Ich möchte gern GT haben, aber ich liebe es, wie dieses Spiel die Dragon Ball-Geschichte respektiert. Dragon Ball fing mit Kid Goku an und er wird heutzutage kaum noch irgendwo mit eingebaut.” Von @SomeModder94

Wann könnt ihr Dragon Ball Sparking! Zero spielen?

Dragon Ball: Sparking! Zero wird am 11. Oktober 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam) erscheinen.

Sparking! Zero gehört zu der beliebten Budokai Tenkaichi-Reihe von Dragon Ball und erlaubt es Spieler*innen die Dragon Ball-Geschichte mit ihren epischen Kämpfen noch einmal zu erleben. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit in der Ego-Perspektive bestimmte bedeutende Momente, wie als Goku von Piccolos Höllenspirale im Kampf gegen Raddit getötet wurde, in der Geschichte zu sehen oder What If-Szenarien durchzuspielen.

Werdet ihr euch Dragon Ball: Sparking! Zero schnappen und wen wünscht ihr euch noch im Charakter-Roster?