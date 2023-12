Dragon Ball Sparking Zero: Geleakte Downloadgröße macht große Versprechungen

Die Downloadgröße von DB: Sparking Zero ist offenbar aufgetaucht.

Mit Dragon Ball: Sparking! Zero veröffentlicht Bandai Namco im kommenden Jahr endlich wieder einen neuen Teil der Prügelreihe Budokai Tenkaichi. Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und den PC und verspricht dank Unreal Engine 5 eine im Vergleich zu früheren DB-Spielen deutlich verbesserte Grafik und mehr Details. Das spiegelt sich auch in der geleakten Downloadgröße wieder.

Wie groß ist Dragon Ball: Sparking! Zero angeblich?

Downloadgröße auf Xbox Series X/S: 77.88 GB*

*Die angebliche DL-Größe wurde von X-User Trenten Connell entdeckt, der auf der Social Media-Plattform ein Video vom Xbox Marketplace und der entsprechenden Produktseite des Spiels gepostet hat (via GameRant). Die Echtheit des Videos lässt sich nicht verifizieren. Jedoch ist es gut möglich, dass die Metadaten des Spiels aufgrund eines Fehlers zu früh veröffentlicht wurden. Einige Fans vermuten außerdem, dass deshalb ein Network-Test zu Sparking! Zero kurz bevorstehen könnte.

Höher, schneller, weiter

Zum Vergleich: DBZ Kakarot bringt rund 40 GB auf die Waage, der Vorgänger Dragon Ball Xenoverse 2 rund 20 GB. Sparking! Zero legt in Sachen Größe also wohl noch einmal eine Schippe drauf.

Das kommt allerdings nicht überraschend: Sparking! Zero läuft in UE5 und schraubt im Vergleich zu vorherigen Spielen aus dem Dragon Ball-Universum ordentlich an Grafik und Detaildichte: Wie aus der letzten Ausgabe des japanischen V Jump-Magazins hervorgeht, setzt der Titel auf besonders hübsche Effekte bei Verwandlungen und KI-Aufladungen. Wir können sogar aktiv das Wetter verändern.

Zudem erwartet uns ein umfangreiches Roster an spielbaren Charakteren. Bereits in Budokai Tenkaichi 3 gab es über 150 Kämpfer*innen, der neue Teil verspricht sogar noch mehr.

Eine Auflistung aller bislang bestätigten Charaktere in Dragon Ball: Sparking! Zero findet ihr hier:

Mehr zum Thema Dragon Ball Sparking! Zero: Alle bislang bestätigten Charaktere im Überblick von Jasmin Beverungen

Hier könnt ihr euch noch einmal den Ankündigungstrailer des kommenden Dragon Ball-Titels ansehen:

1:03 Dragon Ball Sparking! Zero – Ankündigungstrailer zum neuen Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe

Dragon Ball: Sparking! Zero wurde während den Game Awards 2023 angekündigt und ist der vierte Teil der Prügelspiel-Reihe Budokai Tenkaichi. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, der Titel soll 2024 für PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC erscheinen. Versionen für PS4 und Xbox One sind nicht geplant.

Freut ihr euch auf Dragon Ball: Sparking! Zero?