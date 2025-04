In Dragon Ball Super ist Freezer nur aus einem Grund wieder aufgetaucht - und der hat mit einem Song zu tun

Freezers Rückkehr in Dragon Ball Super war Akira Toriyamas spontaner Idee zu verdanken. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Freezer gehört zu den unverkennbarsten und beliebtesten Antagonisten in der Geschichte von Dragon Ball. Der Fiesling ist immerhin einer der ersten großen Gegner in Dragon Ball Z, mit dem sogar Goku Probleme hatte und es die Transformation zum Super Saiyajin brauchte, um mit ihm mitzuhalten.

Da ist es also nicht verwunderlich, dass Fans den gemeinen Bösewicht nach seinem Tod und seiner Niederlage gegen Trunks etwas vermisst haben. Umso größer war jedoch die Überraschung, Freezer in Dragon Ball Super als einen der wichtigsten Charaktere wiederzusehen und dafür gab es einen einfachen Grund.

Akira Toriyama kam auf die Idee, Freezer wieder in die Geschichte einzubauen, als ein bestimmter Song gehört hat: "F" von Maximum the Hormone.

Toriyamas spontane Entscheidung Freezer in Dragon Ball Super einzubauen

Die Idee zum Film hatte Toriyama nur wegen einem Song. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

In einem Interview von 2015 zu Dragon Ball Z: Resurrection 'F' mit Produzent Norihiro Hayashida wurde die Frage gestellt, ob von Anfang an klar war, dass Akira Toriyama das Skript für den Film schreiben würde.

Hayashida sprach davon, dass die ursprüngliche Idee eines neuen Dragon Ball-Films von Toei Animation kam, aber Shueisha und Toriyama eingewilligt hätten, dass der Mangaka das Skript schreiben würde.

Auf die Frage hin, ob es dann auch Toriyamas Idee gewesen sei, Freezer wieder ins Spiel zu bringen, bejahte der Toei-Produzent die Frage. Er enthüllt darauf, wie Toriyama auf die Idee gekommen ist.

Angeblich habe der Mangaka während des Brainstormings Musik gehört und dabei wurde der Song “F” von Maximum the Hormone gespielt. Der Song erwähnt Freezer selbst im Liedtext. Die Band benutzt den Fiesling und seine Handlanger wie Radditz, Nappa mitsamt seinen Leibwachen Zarbon und Dodoria als Metapher für unterdrückerische Herrscher.

Beim Anhören des Songs kam ihm sofort Freezer in den Sinn und er schrieb ohne zu zögern dann das Skript für den Dragon Ball Z-Film: Resurrection of “F”. Die Prämisse sollte danach ausgelegt werden, dass der fiese Bösewicht Freezer wieder zurück ist. Das F im Titel des Films kommt von dem Song und das Lied selbst wird sogar im Film als Freezers Soundtrack benutzt.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck vom Song machen:

Toriyamas Entscheidung veränderte die Geschichte von Dragon Ball für immer

Niemand hatte erwartet, dass Toriyamas damalige Entscheidung so eine große Auswirkung auf die Geschichte von Dragon Ball haben könnte. Zu Zeiten von Z war Freezer nichts anderes als einer der bekannten Schurken von Dragon Ball, die immer wieder von Son Goku und Co. besiegt werden.

Seither ist Freezer nicht nur zu einem der wichtigsten Charaktere der Geschichte geworden, sondern bekam zusätzlich noch zwei weitere Transformationen – wobei ihn die aktuelle Black Freezer"-Form zum womöglich stärksten Gegner für Son Goku und Vegeta macht!

Golden Freezer ist noch nicht einmal seine stärkste Form. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Immerhin hat er die beiden in dieser Form mit Leichtigkeit besiegt und das, obwohl die zwei Saiyajins sich in ihrem stärksten Zustand befanden. Noch dazu ist aufgrund der Pause des Mangas von Dragon Ball Super nicht bekannt, was Freezer in Zukunft noch vorhat, da er nach dem Sieg gegen die beiden nicht mehr aufgetaucht ist.

Es ist jedoch klar, dass der wiederbelebte Bösewicht nichts Gutes im Schilde führen kann und auf Rache gegen Son Goku und seine Freund*innen aus ist. Sobald der Manga also weitergeht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Freezer ein ernstzunehmender Gegner der Erden-Krieger sein wird und seine tyrannischen Machenschaften längst noch nicht vorbei sind.

