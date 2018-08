Der kommende Kinofilm Dragon Ball Super: Broly scheint nicht einfach nur die Geschichte der Anime-Vorlage weitererzählen zu wollen. Offenbar planen die Macher mit dem Projekt auch einen kleinen Retro-Trip.

Das Kult-Intro kehrt zurück: Der japanische Sänger Ayumu Yahaba schrieb auf Twitter, dass er sich mit anderen Künstlern zusammengeschlossen hat, um eine neue Version des berühmten Dragon Ball Z-Songs aufzunehmen. Der bekannte Dragon Ball-Fan Todd Blankenship hat den Tweet übersetzt.

Ayumu Yahaba: "I sung the chorus for the DBS: Broly theme, Cha-La Head Cha-La. Me, Daisuke It? and KOTETSU participated as the band HamojiN! It's an instrumental arrangement, so while it's just the chorus, it should still stand out. Of course the music is by Norihito Sumitomo." https://t.co/SIrbKS2KxU