Der neue Dragon Ball-Kinofilm heißt jetzt offiziell Dragon Ball Super: Broly. Mittlerweile steht auch fest, dass der Original-Autor Akira Toriyama mitwirkt und Broly damit zum offiziellen Kanon des Franchises gehört.

Sehen wir uns mit diesem Wissen nochmal das Poster, den ersten Teaser-Trailer und die Aussagen der Macher an, scheinen sich einige spannende Details anzukündigen, die leicht zu übersehen sind.

Auf dem Poster zum neuen Dragon Ball-Film sehen wir eine Sayajin-Raumkapsel. Die könnte einer auf Reddit populären Fan-Theorie zufolge darauf hindeuten, dass Broly eines der Saiyajin-Babys war, die von ihrem Heimatplaneten ins All geschossen wurden, kurz bevor Freezer den kompletten Planeten zerstört hat.

Dass er wirklich die gesamte Spezies ausgelöscht haben soll, wirkt unglaubwürdig, selbst für Dragon Ball-Verhältnisse. Immerhin gehört es unter Saiyajins zum guten Ton, Neugeborene in den Weltraum zu schießen, damit sie fremde Welten erobern.

Dragon Ball-Fans fragen sich seit einer Ewigkeit, was aus den Babys geworden ist. Broly scheint eines davon zu sein, aber was ist mit den anderen? Gibt es noch mehr einzelne, einsame Saiyajins im Universum? Möglicherweise hat Freezer aber doch einfach alle anderen auf dem Gewissen. Oder sogar Broly selbst. Vielleicht klärt das der Film.

Der Haupt-Gegenspieler des neuen Films könnte mit dieser Kapsel auf dem eisigen Planeten gelandet sein, der im Trailer zu sehen ist. Möglicherweise war er eine Weile eingefroren, was seine lange Abwesenheit erklären würde. Durch die Kälte und harsche Umwelt könnte Broly auch erst seine außergewöhnlichen Berserker-Kräfte ausgebildet haben.

Auf einigen Promobildern zum neuen Film tragen Son-Goku und Vegeta Winterkleidung, sie scheinen der Kälte also nicht einfach so trotzen zu können, wie es der legendäre Super-Saiyajin Broly tut. Der hätte nun auch eine sehr viel bessere Motivation als in den bisherigen Filmen, wo er eigentlich einfach nur genervt war.

