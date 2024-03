Dragon Ball Super enthüllt endlich, woher Son Gohans schier unendliche Kraft für die Beast-Form eigentlich herkommt

Son Gohan wächst im Beast Mode über sich hinaus.

In Dragon Ball Super lieferten sich Son Goku und Son Gohan in ihren stärksten Formen ein Duell. Son Goku trat im Ultra Instinct an, Son Gohan hingegen im Beast Mode. Selbst Goku zeigt sich von der Kraft seines Sohnes beeindruckt. Im Kampf erklärt Gohan, wie der Beast Mode funktioniert und warum er dafür bis an seine Grenze gehen muss.

Dragon Ball Super: So funktioniert der Beast Mode

Was verrät Son Gohan über den Beast Mode? Son Goku fragt, wie Son Gohan mit seiner neuen Kraft umgeht. Gohan erklärt, dass er all die Wut, die er über die Jahre gesammelt hat, bis zu einem Punkt steigert, an dem er kurz vor dem Durchdrehen ist und die Kontrolle verlieren würde.

Der Saiyajin kämpft also ständig bis an eine Grenze, bei dem er „ausrasten könnte“, aber immer noch die Kontrolle behält. Ein Beispiel für die verlorene Kontrolle eines Saiyajins ist der Wehraffe. Dabei verwandeln sich die Kämpfer*innen in einen gigantischen Affen, den sie nicht mehr kontrollieren können.

Im Film Dragon Ball Super: Super Hero taucht die Form das allererste Mal auf. Ein User erklärt, wie es überhaupt zur Entstehung kam: Piccolo bat Son Gohan, Kraft für ein Kamehameha zu sammeln. Son Goku verlor dabei die Kontrolle und rastete aus.

Doch er fing sich kurz darauf wieder, anstatt vollkommen durchzudrehen. Das Ergebnis dieser Transformation ist der Beast Mode. Mit Son Gohans Erklärung ergibt die Szene aus dem Film nun mehr Sinn.

Dragon Ball Super: Der Manga geht in eine Pause

Mit Kapitel 103 endet der Super Hero-Arc, der im gleichnamigen Film zu sehen war. Piccolo, Son Gohan und Son Goku holen Pan vom Kindergarten ab und düsen mit ihr Richtung Himmel. Der nächste Arc wird vermutlich einige Woche auf sich warten, denn er geht auf unbestimmte Zeit in eine Pause.

Nach dem Tod von Mangaka Akira Toriyama, der immer noch für den Großteil der Story verantwortlich war, wird sein Zeichner Toyotaro das Steuer in die Hand nehmen. Um sich bestmöglich auf diese wichtige Aufgabe vorzubereiten und den Tod seines Mentors zu verarbeiten, pausiert der Manga.

Zeitweise gab es sogar ein Datum, das die Rückkehr des Mangas verriet. Doch der Shueisha-Verlag nahm die Nachricht prompt wieder zurück. Die kurzzeitige Meldung spricht zumindest dafür, dass der Manga zu Dragon Ball Super nicht abgebrochen wird.

Wir dürfen gespannt sein, wann es wieder mit neuen Geschichten zu Son Goku und Son Gohan weitergeht.

Was denkt ihr: Welche stärkeren Formen könnte es noch in Dragon Ball geben?