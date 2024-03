Shonen Jump kündigt offiziell das Ende der Dragon Ball Super-Pause an und zieht es plötzlich wieder zurück - Fans sind verwirrt, aber verständnisvoll

Goku ist über das ganze hin und Her über die Dragon Ball-Manga-Pause verwirrt. (Bild: © Toei Animation)

Wie wir in unserem kürzlich veröffentlichten Artikel erwähnt haben, wird der beliebte Dragon Ball Super-Manga nach dem aktuell veröffentlichten Kapitel 103 in eine Pause gehen. Gestern Abend gab es allerdings große Aufregung in der Community, da ein bekannter Dragon Ball-Fan-Account auf X (ehemals Twitter) über die Rückkehr des Mangas berichtet hatte.

Hinter diesem Account steht der Dragon Ball-Fan SupaChronicles, der bereits in der Vergangenheit über die zukünftigen Episoden, Spoilers, Leaks und inoffizielle Manga-Seiten im Zusammenhang zu Akira Toriyamas Werk berichtet hat. Der Account veröffentlichte einen Beitrag mit einem Screenshot, der das genaue Datum für Kapitel 104 zeigt.

Shueisha ist einer der größten japanischen Verlage, der Herausgeber des beliebten Shonen Jump-Magazins und gleichzeitig der Inhaber der offiziellen Webseite Manga Plus. Auf Manga Plus sind alle Shonen Jump-Mangas zu finden und auf Englisch verfügbar.

Offizielles Datum zur Rückkehr des Mangas verschwindet plötzlich wieder

Am 20. März 2024 hat SupaChronicles auf X Bildschirmfotos von der offiziellen Dragon Ball Super-Seite auf Manga Plus und der letzten Seite des aktuellen Kapitels geteilt. Auf Manga Plus wurde der 20. Mai als Datum für das nächste Kapitel genannt. Fans der Reihe freuten sich bereits über die Fortsetzung des Mangas, auch nach dem Tod Toriyamas.

Da zudem "To be continued…" in der englischen Übersetzung in Kapitel 103 zu sehen war, freute sich die Community auf die baldige Fortsetzung und potentiellen neuen Arc.

Jetzt gibt es jedoch schlechte Neuigkeiten: Nicht einmal 24 Stunden nach dem Post hat X-Nutzer SupaChronicles ein neues Bild in den sozialen Medien geteilt – und auf diesem wurde das Datum für das nächste Kapitel auf Manga Plus wieder entfernt.

Statt eines festen Zeitraumes steht dort nur noch "On a hiatus. Wait for resuming." Was auf deutsch übersetzt bedeutet, dass sich der Manga in einer Pause befindet und auf eine Fortsetzung wartet.

Fans der Reihe sind verwirrt und besorgt um die Zukunft von Dragon Ball Supers Manga, zeigen sich aber auch verständnisvoll gegenüber Toyotaro, der den Manga in Zusammenarbeit mit Toriyama gezeichnet und umgesetzt hat.

Zusammengefasst ist es nach dem chaotischen Hin und Her noch nicht bekannt, wann Dragon Ball Super weitergehen wird und was als nächstes in der Handlung passieren wird. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen dazu gibt.

Wie stellt ihr euch die Zukunft von Dragon Ball Super vor und wie ist eure Meinung zu Toyotaro als nächster möglicher Verantwortlicher der Reihe?