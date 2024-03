Ultra Instinct Goku vs. Beast Gohan - Dragon Ball Super verrät endlich, wie der epische Kampf ausgeht

Kann Son Goku seinen Sohn schlagen?

Son Gohan hat in Dragon Ball Super die anderen Saiyajins mit seiner neuen Beast-Form überrascht. Dabei handelt es sich um eine besondere Kampftechnik, die nichts mit den regulären Super-Saiyajin-Stufen zu tun hat.

Son Goku zeigte sich vom Talent seines Sohnes so beeindruckt, dass er ihn direkt zum Duell herausforderte. Im aktuellen erschienenen Manga-Kapitel 103 wird aufgeklärt, wer als Sieger aus dem Kampf hervorgeht.

Son Goku vs Son Gohan: Wer ist der Sieger in Dragon Ball Super?

Wie verläuft der Kampf? Son Goku befindet sich in seiner Ultra Instinct-Form, Son Gohan hingegen im Beast Mode. Son Gohan schwärmt davon, dass er seine Stärke durch das Training von Piccolo zu verdanken hat. Doch Son Goku kann das Blatt kurzzeitig für sich wenden, was wohl an seiner Kampferfahrung liegt.

Doch Son Gohan erklärt, dass er noch nicht sein volles Potential gezeigt habe. Er wird plötzlich so schnell, dass Son Goku aus dem Super-Saiyajin-Modus fliegt. Er verwandelt sich jedoch zurück und liefert sich noch einen kurzen Schlagabtausch mit seinem Sohn.

Wer ist schlussendlich der Sieger? Nachdem Son Goku einen Treffer landen konnte, meint er, dass er genug habe. Er wisse nun, wie stark Son Gohan wirklich ist und zeigt sich beeindruckt. Er gibt an, dass er beruhigt in den Ruhestand gehen könnte, da Son Gohan die Erde problemlos beschützen kann.

Somit ist Son Gohan der Sieger in diesem Duell, weil Son Goku sich entschloss, das Duell zu beenden. Es kann aber sein, dass Son Goku noch genug Kraft gehabt hätte, um es mit Son Gohan aufzunehmen.

Dragon Ball Super geht in die Pause

Nach diesem Kapitel, das ein wirklich rührendes Ende hat, müssen sich Fans jetzt etwas auf das neue Kapitel gedulden. Der Manga zu Dragon Ball Super geht nämlich in die Pause, um die Geschehnisse rund um Toriyamas Tod, dem Schöpfer von Dragon Ball, zu verdauen.

Wie lange die Pause andauern wird, ist nicht bekannt. Danach wird sich Toriyamas Zeichner Toyotaro allein um die Fortsetzung der Geschichte kümmern. Wir dürfen gespannt sein, welche Abenteuer Son Gohan und Son Goku noch erleben werden.

Wie fandet ihr das neue Kapitel? Habt ihr am Ende auch ein paar Tränchen verdrückt?