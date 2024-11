Es gibt eine Dragon Ball-Folge, die wir nie wieder in der ursprünglichen Version sehen können, und Halleluja, das ist auch gut so

Am Anfang von Dragon Ball Super hat Son Goku noch nicht so gut ausgesehen - auch nicht als Super-Saiyajin.

Erinnert ihr euch noch an die Anfänge von Dragon Ball Super, spezifischer des Animes? Der hätte einen ganz harten Start, da er trotz seiner neuen Geschichte, die nach Dragon Ball Z spielt, insbesondere mit der Animation zu kämpfen hatte.



Fans weltweit kritisierten bestimmte Stellen und Folgen so heftig, dass diese angepasst werden mussten. So auch die fünfte Episode, die damals besonders stark unter Beschuss geraten ist.

Dragon Ball Super-Folgen wurden für DVD- und Blu-ray-Release neu animiert

Insbesondere die fünfte Folge von Dragon Ball Super musste viel Kritik einstecken. Son Goku sieht in vielen Szenen nicht wirklich wie er selbst aus und die Animation im eigentlichen Highlight von Dragon Ball, den Kampfszenen, lässt ebenfalls zu wünschen übrig.

So kommt es durchaus vor, dass Son Goku zum Beispiel plötzlich das halbe Bein fehlt, weil er scheinbar einen unglaublich schnellen Tritt ausführt. Dass das trotz der Darstellung seiner Geschwindigkeit einfach merkwürdig aussieht, beweist die überarbeitete Version, in der diese Animation sowie viele weitere angepasst wurden.

Die fünfte Folge von Dragon Ball Super ist, so wie sie im Fernsehen ausgestrahlt wurde, Geschichte. Als der Anime auf DVD und Blu-ray erschienen ist, wurde er nochmals überarbeitet und die Qualität entsprechend hochgeschraubt. Neben der fünften Folge sind auch weitere Episoden betroffen.

In diesem Reddit-Thread von User SLUT_MUFFIN, der kurz nach der Veröffentlichung der DVDs bzw. Blu-rays entstanden ist, könnt ihr einige Vergleichsbilder sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es ist unterschiedlich, welcher Streaming-Dienst welche Fassung genau in die eigene Bibliothek aufnimmt. Da Streaming-Dienste üblicherweise die DVD- beziehungsweise Blu-ray-Variante in ihre Bibliothek aufnehmen, dürfte ihr die ursprüngliche TV-Fassung nicht mehr einfach so zu Gesicht bekommen.

1:26 Dragon Ball Z Kakarot erzählt im nächsten DLC, wie DBZ zuende geht

Autoplay

Überarbeitungen nach der TV-Ausstrahlung kommen vor: In den DVD- beziehungsweise Blu-ray-Versionen hat das Gesicht von Son Goku eine notwendige Überarbeitung bekommen und auch seine Bewegungen sehen endlich weniger hölzern aus.

Obwohl die Folgen von der Fan-Gemeinde kritisiert wurden, ist eine solche Überarbeitung von der TV-Fassung bis hin zum Heim-Medium bei Animes nicht ungewöhnlich.

Tatsächlich werden Animes gerne mal angepasst, wenn sie nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen Monate später auf DVD und Blu-ray erschienen. Das erinnert an die stressige Natur der Industrie und dass die Personen hinter euren Lieblingsanimes nicht immer die Zeit bekommen, die sie benötigen.

Ist euch die ursprüngliche Animation von Dragon Ball Super negativ aufgefallen?