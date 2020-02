Wer aktuell in Deutschland mit Dragon Ball Super starten möchte, guckt leider ziemlich in die Röhre. Zwar gab es vor Monaten noch einige Folgen auf ProSieben Maxx zu sehen, die vereinzelt auch online zu finden waren, wer aber im Februar 2020 den Anime legal schauen möchte, der muss auf die komplett überteuerten Boxen zurückgreifen.

Dragon Ball Super Season 1 jetzt kostenlos

Im Zuge des Anime-Monats im amerikanischen Microsoft Store könnt ihr euch jetzt jedoch die aus 13 Episoden bestehende erste Season komplett kostenlos herunterladen. Allerdings müsst ihr euch beeilen.

Wie lange gilt das Angebot? Am Freitag um 12 Uhr deutscher Zeit endet das Angebot. Die erste Season kostet dann wieder regulär 26,99 US-Dollar. Auch die restlichen Seasons bekommt ihr aktuell für 7,99 US-Dollar. Lediglich die finale zehnte Season kostet 10 US-Dollar.

Was die Synchro anbelangt, habt ihr die Wahl zwischen der englischen und der japanischen Sprachausgabe. Eine deutsche Synchronisation gibt es leider nicht. Hier könnt ihr euch Dragon Ball Super herunterladen:

So funktioniert's: Um DBS herunterzuladen, benötigt ihr einen Microsoft-Account. Aber keine Sorge, euer deutsches Konto reicht beim Login vollkommen aus. Im deutschen Microsoft Store gibt es das Angebot übrigens nicht. Hier bietet Microsoft allerdings einen Anime-Sale für Videospiele an, der vom 31. Januar bis zum 02. März andauert.

Was ist Dragon Ball Super?

DBS ist der offizielle Nachfolger von Dragon Ball Z und wurde in Japan zwischen 2015 und 2018 in insgesamt 131 Episoden ausgestrahlt. Inhaltlich spielt der Anime vier Jahre nach dem Sieg über Boo und erzählt erneut die Geschichte von Son-Goku, Vegeta und Co., die Zielscheibe von Beerus, dem Gott der Vernichtung werden. Verantwortlich ist erneut Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama.

Habt ihr Dragon Ball Super schon gesehen?