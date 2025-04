Dragon Ball: Son Goku ist nicht mehr der stärkste Kämpfer - Toyotaro enthüllt die Power-Levels der 5 mächtigsten Kämpfer

Son Goku ist nicht mehr der stärkste Kämpfer unter den Erdlingen. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Toyotaro, der Dragon Ball-Künstler und ehemalige Lehrling von Akira Toriyama, veröffentlichte in diesem Jahr eine neue Zeichnung zu Dragon Ball Super, die zugleich das Coverbild des 24. Manga-Bands sein wird.

Fans waren begeistert von Toyotaros Darstellung der fünf mächtigsten Kämpfer in ihren stärksten Formen: Son Goku, Piccolo, Gohan, Vegeta und Broly. Jetzt hat der Zeichner in einem Interview auch die Power-Level der fünf mächtigen Dragon Ball-Charaktere enthüllt und Son Goku ist lange nicht mehr der Stärkste unter ihnen.

In einem aktuellen Interview mit dem japanischen Model und Sängerin Makino Maria, die ebenfalls großer Dragonball-Fan ist, sprach Toyotaro über seine neueste Zeichnung für den 24. Dragon Ball Super-Band.

Toyotaros Coverart für Dragon Ball Super zeigt die 5 stärksten Kämpfer auf der Erde. (Bild: © Toyotaro, Shueisha)

Toyotaro erklärte in dem Interview, dass es einen ganz bestimmten Grund gibt, warum er genau diese Zusammensetzung aus den Kämpfern Son Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta und Broly gewählt hat. Der Künstler wollte mit der Zeichnung den minimalen Kraftunterschied zwischen den einzelnen Kämpfern hervorheben. Sie sind nämlich alle nahezu gleich stark!

“Wie ich schon zuvor gesagt habe, wollte ich zeigen, dass die Fünf gleich stark sind. Also habe ich es so gezeichnet. Ich habe härter als je zuvor an diesem Cover gearbeitet, aber ich glaube nicht, dass ich zukünftig jemals wieder so viel Zeit in ein anderes Cover stecken werde. Außerdem ist auf der Rückseite noch Black Freezer, dessen Kraftunterschied ein Problem darstellt."