Der Dragon Ball Super-Manga macht mit dem Granola-Storybogen direkt da weiter, wo die Moro-Saga aufgehört hat. Neben altbekannten Bedrohungen gibt es aber auch eine Gruppe an neuen Gegnern, die Son Goku, Vegeta und dem Rest der Held*innen das Leben schwer machen. Im ersten Mini-Teaser-Trailer zum kommenden Arc können wir schon mal einen Blick auf die Schurken-Truppe erhaschen.

Dragon Ball Super enthüllt neue Gegner-Gruppe für kommenden Manga-Arc

Was ist das für ein Teaser? Auf dem offiziellen Twitter-Account der V-Jump ist vor Kurzem ein Mini-Teaservideo für den neuen Manga-Storybogen von Dragon Ball Super online gegangen. Der wird nun von Fans natürlich mit besonders großem Interesse begutachtet und sorgt bereits für wilde Spekulationen und allgemeines Rätselraten. Zum Beispiel wegen dieser Ankündigung:

So sehen sie aus: In dem kurzen Trailer geht es aber auch noch um eine weitere Macht, die in Universum 7 zum Vorschein kommen soll. Dabei handelt es sich offenbar gleich um mehrere Wesen, die gemeinsam offenbar eine Art Gang bilden. Wie genau die vier heißen, bleibt unklar, aber hier könnt ihr euch das Bild etwas näher anschauen.

Was genau es mit diesen vier Fieslingen auf sich hat beziehungsweise wie fies sie eigentlich wirklich sind, steht noch gar nicht fest. Mehr darüber werden wir wohl erst im Verlauf des Granola-Storybogens erfahren. Interessant sieht die Truppe aber allemal aus und sie versprühen einen gewissen Weltraumpiraten-Charme. Insbesondere das kleinere Wesen ganz links hinten wirkt ziemlich bedrohlich.

Wie findet ihr die Gruppe? Was erwartet ihr von denen und glaubt ihr, dass es wirklich Gegenspieler*innen werden?