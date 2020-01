Dragon Ball Super-Fan entschlüsselt Whis' Sprache der Engel

Dank Dragon Ball Super treiben mittlerweile auch Wesen wie Engel und Götter ihr Unwesen in der Welt unserer Lieblings-Helden. Wenig überraschend werden diese mystischen Kreaturen natürlich auch von vielen Rätseln und Geheimnissen umgeben. Da wäre zum Beispiel die Götter-Sprache, die Engel Whis benutzt, als er sich mit Super Shen-Long unterhält. Genau die wurde jetzt entschlüsselt.

Dragon Ball Super: Das verbirgt sich hinter der Geheim-Sprache der Engel & Götter

Whis spricht mit Super Shen-Long nach dem Turnier des Universums 6. Mit Hilfe der Super Dragon Balls soll die Erde des Universums wieder hergestellt werden. Dabei benutzt der Engel Whis im Manga eine mysteriöse Sprache, die im japanischen Original keinen Sinn ergibt und einfach nur Kauderwelsch zu sein scheint.

Das Katakana-Alphabet: Wie der Twitter-Nutzer Todd Blankenship herausgefunden hat, beruht Whis' Sprache auf einem simplen Trick und dem Katakana-Alphabet. Offenbar haben die Autoren des Dragon Ball Super-Mangas einfach nur ein Schriftzeichen unter dem der eigentlichen Bedeutung genommen.

Der erste Teil von Whis's Wunsch heißt grob übersetzt also wohl einfach nur:

"Und so gewähre [meinen] Wunsch"

So shifting the letters back up again, his first message (with some finagling) yields:

???????????

???????????

?????????

“And so, grant [my] wish”



(With the requisite ?????/“chonmage” at the end) pic.twitter.com/yTeszPvP3n — Todd Blankenship (@Herms98) January 20, 2020

Der zweite Teil lautet dann "von Universum 6" und scheint ein Teil des Wunsches zu sein, die Erde von Universum 6 wiederherzustellen. Es gibt allerdings auch einige Ungereimtheiten, wie in den Tweets festgestellt wird. Es könnte sich dabei einfach um simple Druckfehler handeln.

(You might notice that in the first fragment, going one up from ? should yield ? rather than ?, even though the message only works with ?. It’s possible the coded message was misprinted). — Todd Blankenship (@Herms98) January 20, 2020

Shen-Longs Sprache der Götter funktioniert allerdings wohl nochmal ein bisschen anders. Im Gegensatz zu dem, was Whis von sich gibt, scheint es bei Shen-Long einfach nur Japanisch zu sein, allerdings rückwärts.

So:

????????????????????????...

????????????????????????...

????????????????????...

“As you wish, I’ve swapped Zamasu and Monaka’s bodies...” pic.twitter.com/aoymHgqUKq — Todd Blankenship (@Herms98) January 20, 2020

Wer Japanisch kann und die Schriftzeichen beherrscht, sollte laut dem Twitter-Nutzer und Dragon Ball-Fan in der Lage sein, bei genauem Hinsehen die Sprache zu entziffern.

So for the second one:

“Zotaekorei wodarakanokanamo tosumazario-doigane”

“Negai doori Zamasu to Monaka no karada wo irekaeta zo.”

“As you wish, I’ve swapped Zamasu and Monaka’s bodies.” pic.twitter.com/P6SHV9C4Zo — Todd Blankenship (@Herms98) January 20, 2020

Aber nichtsdestotrotz bleibt das Ganze ziemlich kompliziert. Offenbar sogar so kompliziert, dass sich selbst im japanischen Original ein Schreib- beziehungsweise Druckfehler eingeschlichen haben könnte.

An English equivalent of the first set would be something like:

“And so, grant my wish”

“Boe tp, hsbou nz xjti”



“of Universe Six”

“pg Vojwfstf Tjy”



And the second:

“As you wish, I’ve swapped Zamasu and Monaka’s bodies.”

“Seidob Sakanom dna Usamaz deppaws Evi hsiw uoy sa.” — Todd Blankenship (@Herms98) January 20, 2020

