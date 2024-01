Dragon Ball: Wieso hat Tenshinhan 3 Augen? Der Grund dafür stammt nicht von dieser Erde

Wieso hat Tenshinhan ein drittes Auge auf der Stirn?

In Dragon Ball sammelt Son Goku viele Freund*innen um sich, um es mit den immer stärker werdenden Bösewichten aufzunehmen. Einer dieser Charaktere ist Tenshinhan. Er war Schüler beim Herrn der Kraniche und zunächst ein Rivale für Son Goku, doch mit der Zeit freundeten sich die beiden an.

Beim ersten Blick auf Tenshinhan fällt sofort das dritte Auge auf seiner Stirn auf. Doch woher kommt es? Hat er sich das dritte Auge antrainiert? Wurde er in ein menschliches Experiment verwickelt? Wir klären auf, woher das Auge wirklich kommt.

Dragon Ball: Tenshinhan hat sein drittes Auge seit seiner Geburt

Wo kommt das Auge her? Tenshinhan wurde bereits mit dem Auge auf der Stirn geboren. Er gehört nämlich dem Volk der Triklopse (Drei-Augen-Volk) an, das ursprünglich aus dem Weltraum stammt. Tenshinhan ist ein Nachfahre dieses Volkes und hat sowohl außerirdische als auch menschliche Gene in sich. Diese Information stammt von seinem Synchronsprecher Hirotaka Suzuoki (via Kanzenshuu).

Die Existenz des Drei-Augen-Volks wurde auf Seite 130 des 2. Daizenshuu verraten. In diesem offiziellen Buch mit wissenswerten Informationen zu Dragon Ball steht, dass das außerirdische Volk besondere Kräfte hat, die Menschen nicht besitzen.

Was kann das Auge? Durch das Auge ist es möglich, dass Tenshinhan sich in vier Personen aufteilen kann. Außerdem kann er sich weitere Arme aus den Schultern wachsen lassen.

Akira Toriyama selbst erklärte, dass das Drei-Augen-Volk wie eine Gottheit angesehen wird. Sie sollen das Kraft des „wahren Sehens“ besitzen. Diese Fähigkeit hat Tenshinhan allerdings durch sein Training beim Herrn der Kraniche verloren (via Dragon Ball Fandom).

Tenshinhan kann seine Augen unabhängig voneinander bewegen. Durch das dritte Auge wird somit seine Sicht, im Vergleich mit einem Menschen, erweitert.

Die Arme können im Kampf eingesetzt werden.

Gibt es noch weitere Personen dieses Volkes? In der 7. Episode von Dragon Ball Z gibt es eine Frau, die ein drittes Auge auf der Stirn besitzt. In der Synchronisation von Funimation wird sie als Tenshinhans Mutter bezeichnet, in der japanischen Originalfassung ist sie nicht mit ihm verwandt.

In Dragon Ball Fusions gibt es zudem einen Charakter namens Jajee. Er stammt ebenfalls vom Drei-Augen-Volk ab, doch er leidet unter Kurzsichtigkeit und Sehschwäche. Ansonsten gibt es noch diverse Klone und Fusionen mit Tenshinhan, die in den Videospielen auftauchen.

In diesem Jahr startet ein neuer Anime zu Dragon Ball. Mal sehen, welche Rolle Tenshinhan darin spielen wird:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Das ist der Werdegang von Tenshinhan

Tenshinhan taucht das erste Mal beim 22. Großen Kampfsportturnier auf. Zusammen mit Chaozu und dem Herrn der Kraniche kämpfte er für den Sieg, doch Muten Roshi konnte ihn überzeugen, die Kampfschule des Herrn der Kraniche zu verlassen. Seitdem waren er und Son Goku gute Freunde.

In Dragon Ball Z hat er eine kleinere Rolle, da er den starken Gegnern nicht mehr gewachsen ist. Er stirbt im Kampf gegen Nappa und trainierte seitdem mit Chaozu bei Meister Kaio. Nach seiner Wiederbelebung taucht er ab und zu in den Kämpfen auf.

In Dragon Ball Super hat Tenshinhan mittlerweile seine eigene Kampfschule eröffnet und ist ein strenger Lehrer, der sich um das Wohl seiner Schüler kümmert. Während des Turniers der Macht rettet Tenshinhan sein Team vor dem Scharfschützen-Duo aus dem zweiten Universum. Dafür wird er sogar von Beerus gelobt. Trotzdem wird er im Laufe des Turniers eliminiert.

Was haltet ihr von Tenshinhan?