Dragon Ball: Berühmter Batman-Künstler zeichnet Son Goku im DC Comics-Stil, um Akira Toriyama zu ehren

Jim Lee hat zu Ehren von Akira Toriyama Son Goku gezeichnet.

Auch zwei Monate nach dem Tod von Manga-Legende Akira Toriyama gedenken noch immer viele Künstler*innen mit eigenen Zeichnungen dem Lebenswerk des Dragon Ball-Schöpfers. So jetzt auch Jim Lee, der selbst unter Comic- und vor allem DC-Fans als absoluter Großmeisters seines Fachs gilt.

Jim Lee zeichnet fantastisches Bild von Son Goku

Vor wenigen Tagen hat Lee ein Bild von Son Goku auf seinem Instagram-Account geteilt, das er zuvor live auf Twitch gezeichnet hat. Lee schreibt in seinem Post:

In Gedenken an den legendären Mangaka Akira Toriyama, der der Welt das fantastische Dragon Ball Z gebracht hat.

Hier könnt ihr euch das wahrlich tolle Bild von Jim Lee anschauen, mit dem er Toriyama Tribut zollt:

Hintergrund: Akira Toriyama ist am 08. März im Alter von 68 Jahren verstorben, nachdem er zuvor unter anderem durch die Dragon Ball-Reihe zu einem der bekanntesten Mangaka weltweit aufgestiegen ist.

Mit der Videospiele-Adaption seines Mangas Sand Land erschien vor wenigen Wochen das letzte Spiel, an dem er aktiv mitgearbeitet hat.

Auch in den Kommentaren unter Lees Post zeigen sich viele von seiner tollen Zeichnung von Son Goku begeistert. So wünscht sich mcoleman121 beispielsweise einen Comic, in dem der legendäre Sayajin und Superman gemeinsame Sache machen.

Insta-User jcelepeno schreibt hingegen, dass ihn das Bild an eine jüngere Comic-Version von Jackie Chan erinnert – also genau dem Actionhelden, der Toriyama einst dazu inspierierte Dragon Ball zu zeichnen..

Wann es mit Dragon Ball weitergeht

Während sich der Manga gerade auf unbestimmte Zeit in der Pause befindet und wir noch immer nicht wissen, wann es mit Dragon Ball Super endlich weitergeht, ist es bis zum Release von Dragon Ball Daima nicht mehr weit. Der Anime rund um einen verwandelten, wieder jungen Son Goku soll im Oktober 2024 starten. Einen konkreten Release gibt es derweil aber noch nicht.

Wie gefällt euch das Bild von Jim Lee und würdet ihr euch ein Crossover mit Dragon Ball und DC wünschen, das herrlich düster daherkommt?