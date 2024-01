Dragon Ball - Wie alt ist Son Goku? Das ist sein Alter in Original-Serie, DBZ, Super und Co.

Son Gokus Alter entspricht nicht immer seinem Aussehen.

Son Goku ist die größte Konstante des Dragon Ball-Universums. Der Saiyajin hat in so ziemlich jeder Serie der Reihe einen Auftritt, ist da aber mal als Kind und mal als Erwachsener zu sehen. Wir schlüsseln auf, wie alt Goku tatsächlich in Dragon Ball, DBZ, Super und Co. ist.

Wie alt ist Son Goku in Dragon Ball?

Im originalen Dragon Ball-Anime ist Son Goku noch ein kleiner Junge. Als er in der ersten Folge auf Bulma trifft, ist er gerade mal 12 Jahre alt. Im Verlauf der Serie vergeht aber auch einiges an Zeit. So trainiert er eine Weile zusammen mit Krillin bei Muten Roshi, um am 21. Großen Turnier teilzunehmen, verliert aber im Finale gegen Muten Roshi verkleidet als Jackie Chun.

Bis zum 22. Großen Turnier vergehen nochmal drei Jahre, in denen Son Goku unter anderem die Red Ribbon-Armee bekämpft. Beim Turnier ist er dann 16 Jahre alt. Nachdem er Oberteufel Piccolo besiegt, trainiert er nochmals drei Jahre in Gottes Palast, um Piccolo beim 23. Großen Turnier dann im Alter von 19 Jahren zu besiegen.

Wie alt ist Son Goku in Dragon Ball Z?

Seit dem Ende von Dragon Ball sind fünf Jahre vergangen, sodass Son Goku zu Beginn der Serie 24 Jahre alt ist. Nachdem er stirbt, indem er sich von Piccolo mit der Höllenspirale durchbohren lässt, um Radditz zu besiegen, vergeht ein Jahr, ehe er mithilfe der Dragon Balls wiederbelebt wird. Während der Freezer-Saga ist Goku also 25.

Zwei Jahre später reist Son Goku zurück zur Erde, wo er auf den Trunks aus der Zukunft trifft. Dieser warnt ihn vor der Ankunft von zwei Cyborgs in drei Jahren. Goku nutzt die Zeit zum trainieren und ist dann zu Beginn der Cell-Saga entsprechend 30 Jahre alt.

Als der Kampf gegen Cell allerdings zu viel für den Saiyajin wird, trainiert er im Raum von Geist und Zeit, wo er an einem Tag das Training abschließt, für das er auf der Erde ein Jahr bräuchte – technisch gesehen ist er jetzt also 31 Jahre alt. Bis zur Boo-Saga vergehen nochmals 7 Jahre, die Son Goku im Jenseits verbringt, bevor er ins Leben zurückgeholt wird.

Wie alt ist Son Goku also am Ende von Dragon Ball Z? Da das Ende der Serie 10 Jahre nach der Boo-Saga spielt, sollte Son Goku hier theoretisch 48 Jahre alt sein. Dragon Ball Super macht das allerdings etwas komplizierter, da er auch hier den Raum von Geist und Zeit benutzt. Nach aktuellem Stand ist Son Goku am Ende von DBZ also mindestens 51 Jahre alt.

Noch komplizierter wird es dann, das physische und mentale Alter zu unterscheiden. Schließlich ist Son Goku während der Zeit, die er im Jenseits verbracht hat, körperlich nicht gealtert. Rein physisch ist er am Ende von DBZ 43 Jahre alt.

Wie alt ist Son Goku in Dragon Ball GT?

Dragon Ball GT gehört zwar nicht zum offiziellen Kanon der Reihe, trotzdem ist es eine Erwähnung wert. Die Serie startet fünf Jahre nach dem Ende von DBZ, wodurch Son Goku 56 Jahre alt ist, ehe er durch die Dragon Balls wieder in ein 12-jähriges Kind verwandelt wird.

Die Ereignisse der Serie finden ungefähr über ein Jahr verteilt statt, bevor es im Epilog noch mal einen Zeitsprung von rund hundert Jahren gibt – Son Goku wäre damit am Ende von Dragon Ball GT also satte 157 Jahre alt.

Wie alt ist Son Goku in Dragon Ball Super?

Dragon Ball Super spielt in der Zeitspanne zwischen dem Ende der Boo-Saga und dem Epilog von DBZ. Seit Boo sind nochmals vier Jahre vergangen, sodass Goku jetzt 42 ist. Bis zur zweiten Freezer-Saga vergeht nochmals ein Jahr und danach trainiert Goku für drei Jahre im Raum von Geist und Zeit, um gegen den Gott der Zerstörung von Universum 6 zu bestehen. Demnach ist er dann 46 Jahre alt.

Zwischen der Universums-Turnier-Saga und dem Broly-Film vergeht ein weiteres Jahr und bis zum Film Dragon Ball Super: Super Hero noch rund zwei weitere Jahre, da Pan inzwischen drei Jahre alt ist. Son Goku ist hier also aktuell 49.

Wie alt ist Son Goku in Dragon Ball Daima?

Mit Daima steht auch schon die nächste Dragon Ball-Serie in den Startlöchern, allerdings wissen wir noch nicht, wann genau sie spielt und wie alt Goku dort sein wird.

Die neueste Dragon Ball-Serie wurde bislang nur angekündigt, dürfte die Frage nach Son Gokus Alter aber wieder verkomplizieren. Immerhin können wir im Trailer bereits sehen, dass Son Goku hier wieder in ein Kind verwandelt wird. Anders als bei Dragon Ball GT ist der Manga-Schöpfer Akira Toriyama außerdem diesmal an der Produktion beteiligt, Daima dürfte damit also zum offiziellen Dragon Ball-Kanon gehören.

