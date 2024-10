Dragon Ball: Wie viele Tage ohne Schlaf braucht man, um alle Serien und Filme der Saga zu sehen?

Mit Dragon Ball Daima wächst die Gesamtlaufzeit aller Serien und Filme weiter an.

Dank der neuen Serie Dragon Ball Daima und des Fighting-Games Dragon Ball: Sparking! ZERO ist das Dragon-Ball-Franchise auch 40 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Mangas noch immer topaktuell. Die Saga umfasst mittlerweile eine ganze Reihe von Serien und Filmen und da stellt sich die Frage, wie lange man eigentlich brauchen würde, wenn man das alles am Stück nachholen wollte.

So lange dauert der Dragon-Ball-Marathon

Die komplette Saga: 1986 startete der ursprüngliche 'Dragon Ball' Anime. Seither ist die Geschichte in satten sieben Zeichentrickserien (wenn man Dragon Ball Z Kai als eigene Serie betrachtet) und ganzen 33 (Fernseh-)Filmen weitererzählt worden.

Sollte also jemand durch Dragon Ball Daima oder eines der Spiele auf den Geschmack gekommen sein und würde sich jetzt überlegen, die ganzen Filme und Serien nachzuholen, wäre diese Person ganz schön beschäftigt.

Die Gesamtlaufzeit aller Episoden und Filme beträgt nämlich knapp 284 Stunden. Das sind umgerechnet etwa 11 Tage und 20 Stunden. Rein physisch wäre das wohl sogar möglich, der Rekord für durchgehendes Wachsein liegt immerhin bei 18 Tagen und über 21 Stunden. Empfehlenswert wäre das allerdings nicht.

Spannend wäre natürlich auch die Frage, in welcher Reihenfolge die Inhalte am besten angesehen werden. Die Reihenfolge der Veröffentlichung bietet sich natürlich an. Alternativ könnte man alle Folgen und Filme in chronologischer Reihenfolge ansehen, wobei man dabei schnell durcheinander kommen kann. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch Serien und Filme, die nicht zum Kanon gehören. Diese müsste man möglicherweise ausklammern oder hinten anstellen.

So oder so wäre ein solcher Dragon-Ball-Marathon eine ganze schöne Mammutaufgabe. Wer also jetzt erst auf den DB-Geschmack kommt, sollte sich gut überlegen, wie die Wissenslücken am effektivsten gefüllt werden können.

Was sagen die Dragon-Ball-Fans? Habt ihr alle Filme und Serien gesehen und welche davon muss ein blutiger Anfänger unbedingt kennen? Schreibt es uns in die Kommentare!