Dragon Ball: Das steckt hinter Yamchus berühmter Todesszene und darum ist es mehr tragisch als witzig

Yamchu gilt als einer der schwächsten Kämpfer der Z-Truppe.

Yamchu gilt als einer der schwächsten Kämpfer der Z-Truppe in Dragon Ball Z. Sein Tod gegen einen einfachen Gegner wurde zum Meme in der Anime-Community. Doch die Szene war damals trauriger, als ihr denkt. Viele Fans erinnerten sich daran, wie genau Yamchu gestorben ist.

Eines der größten Memes zu Dragon Ball ist der Tod von Yamchu.

Wie kam es zu dem Meme? Als Nappa und Vegeta auf der Erde landen, setzen sie ihre Pflanzenmänner ein, um Piccolo, Son-Gohan und die anderen Z-Kämpfer zu stören. Dabei handelt es sich um einfache Gegner, die nur durch die hohe Anzahl nervig ist. Doch ein Pflanzenmann schafft es, sich an Yamchu zu heften und explodiert.

Als Folge daraus stirbt Yamchu. Sein Körper bleibt in einem Krater zurück und nimmt dabei eine komische Pose ein. Diese Pose ist der Grund für viele Memes und tauchte sogar in anderen Animes und Videospielen (via X) auf:

Viele vergleichen sogar Schlafpositionen (via X) ihrer Partner*innen mit der Todesszene von Yamchu. Doch viele haben wohl nicht mehr im Kopf, wie traurig die Szene eigentlich wirklich war.

Was passiert in der Szene? Nach dem tragischen Tod von Yamchu prüft Krillin, ob er noch lebt. Krillin wird wütend und gibt sich die Schuld dafür, dass Yamchu sterben musste. In einer Fernsehübertragung sehen Pool und Bulma, wie Yamchu nicht mehr aufsteht. Beide brechend in Tränen aus.

Selbst Muten Roshi, der sonst ein Faible für perverse Witze hat, bleibt in dieser Situation ernst und tröstet Bulma. Die ganze Szene wirkt viel dramatischer, als wir sie in Erinnerung hatten. Und genauso sehen das viele Fans.

Auf YouTube könnt ihr euch ansehen, wie tragisch die Szene in der deutschsprachigen Version des Animes wirklich war:

So reagieren Fans auf den Tod von Yamchu

Was sagen die Zuschauenden? Ein Fan erklärt sich die fehlende Empathie so, dass viele den originalen Dragon Ball-Anime nicht gesehen haben und erst mit Dragon Ball Z eingestiegen sind. Yamchu ist ein wichtiger Bestandteil aus dem ursprünglichen Anime, weshalb eingefleischte Fans von seinem Tod überwältigt waren.

User joc95 findet es traurig, dass auch Yamchu nur eine unwichtige Figur wurde, damit Son-Goku noch stärker wirkt. Yamchu war sein Lieblingscharakter in Dragon Ball und er war traurig, als er gegen Jackie Chun verlor. Dann irgendwann akzeptierte er, dass Yamchu nur eine unwichtige Nebenrolle spielt.

Ein weiterer User merkt an, dass der Tod in Dragon Ball Z nichts mehr bedeutet. Es ist mittlerweile möglich, Verstorbene ganz einfach wiederzubeleben. Es gibt mehrere Dragon Ball-Arten, die es ermöglichen, Tote wiederzuerwecken. Deshalb ist der Tod von Yamchu im Nachhinein kein großes Drama.

Was denkt ihr zum Tod von Yamchu? Findet ihr es witzig oder eher traurig?