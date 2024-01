Dragon Ball: Warum ist Yamchu so schwach? Das ist der Hauptgrund

Ist Yamchu wirklich so schwach, wie es auf den ersten Blick wirkt?

Schon seit den Anfängen von Dragon Ball ist Yamchu ein treuer Freund von Son Goku, obwohl er ursprünglich ein Wüstenbandit war. Er war sogar zeitweise mit Bulma in einer Beziehung. Allerdings ging die Beziehung in die Brüche, weil Bulma eifersüchtig war.

Abgesehen davon ist Yamchu für seine Wolfstechnik bekannt, die er im Kampf einsetzt. Trotz seiner Technik gilt er in der Dragon Ball-Community als schwacher Kämpfer. Wie klären euch auf, wieso das so ist und ob die Behauptung tatsächlich stimmt.

Dragon Ball: Yamchu ist nur im Vergleich ein schwacher Kämpfer

Wieso wirkt Yamchu so schwach? Der Hauptgrund, wieso Yamchu so schwach wirkt, ist der Vergleich mit seinen Freunden. Jeder der Z-Kämpfer hat außerirdische Gene in sich, Yamchu ist hingegen ein reiner Mensch. Selbst Tenshinhan hat außerirdische Gene in sich.

Die meisten seiner Freunde sind Saiyajins, die natürlicherweise ein kriegerisches Volk sind. Verglichen mit ihrer Kampfstärke zieht Yamchu den Kürzeren. Auch Piccolo und C18 sind keine Menschen.

Einer der unnötigsten Tode in Dragon Ball geht ebenfalls auf das Konto von Yamchu. Er will Krillin vor den Saibaiman beschützen und besiegt die meisten auch mühelos. Doch dabei übersieht er einen Saibaiman, der sich direkt an Yamchu klammert und in die Luft sprengt. Seine Todespose wurde sogar zum Meme:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Da die Gegner in Dragon Ball Z immer stärker werden uns aus dem Weltall (bzw. dem Labor) kommen, hat Yamchu irgendwann keine Chance mehr. Deshalb taucht er immer seltener in wichtigen Kämpfen auf und ist nur noch zu sehen, wenn er im Jenseits landet.

Ein weiterer Grund, wieso Yamchu so schwach wirkt, ist der Baseball-Sport. Yamchu entwickelt im Laufe des Animes eine Liebe für den Ballsport und vernachlässigt deshalb sein Material Arts-Training. Seine Leidenschaft fürs Kämpfen wird erst zum Ende von Dragon Ball Z erneut entfacht.

Trotzdem wird Yamchu vermutlich einer der Kämpfer in Dragon Ball Sparking! Zero sein:

1:03 Dragon Ball Sparking! Zero – Ankündigungstrailer zum neuen Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe

Ist er wirklich so schwach? Keineswegs! Unter den Menschen ist Yamchu einer der stärksten Kämpfer. Chaozu, der kleine Begleiter von Tenshinhan, ist beispielsweise ebenfalls ein reiner Mensch und kann mit Yamchus Kampfstärke nicht mithalten.

In Dragon Ball Super zeigt sich sogar, dass Yamchu im Hintergrund weiter hart an sich gearbeitet hat. Er verteidigt die Erde gegen eine neue Bedrohung und erklärt, dass er zu den drei stärksten menschlichen Kämpfern gehöre.

Dabei stellt sich die Frage: Wer ist der stärkste Mensch in Dragon Ball? Theorie nennt Charakter, den wir nicht auf dem Zettel hatten von Tobias Veltin

Im Dragon Ball Super-Anime schafft Yamchu es sogar, Vidro vor Hit zu beschützen. Das bringt ihm die unsterbliche Liebe der Kämpferin ein.

Es könnte also sein, dass wir in Zukunft noch weitere Szenen mit Yamchu sehen werden. Allerdings wird er immer hinter den Saiyajins zurückbleiben und ihnen wohl nicht mehr den großen Auftritt stehlen können.

Was denkt ihr: Wie schwach ist Yamchu wirklich? Welche menschlichen Kämpfer seht ihr noch über ihm?