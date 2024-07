Dragon Ball Z: Meister Kaio wäre beinahe zum Panda geworden – Skizze zeigt erste Entwürfe

Der ulkige Geselle Meister Kaio wäre beinahe zum Panda geworden. Zwischen all den Aliens wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so ungewöhnlich gewesen.

Bei der Menge an Charakteren der Dragon-Ball-Reihe ist es teilweise gar nicht so leicht, eine Übersicht zu behalten. Da ist es umso erstaunlicher, wenn wir uns daran erinnern, dass der mittlerweile leider verstorbene Akira Toriyama zu jedem einzelnen Charakter das heutzutage ikonische Design entwickelt hat. Aber nicht alle sahen von vorn herein so aus, wie wir sie heute kennen.

Skizze zeigt erste Entwürfe von Meister Kaio

Die ersten Entwürfe von Meister Kaio etwa sehen wie folgt aus:

Auf der Skizze finden wir bereits das Design von Meister Kaio vor, das sich schließlich in Dragon Ball Z etabliert hat. Deutlich mehr fasziniert uns jedoch der Panda daneben. Ein Panda-Lehrmeister hätte zwar in den Humor des ersten Dragon Ball-Animes gepasst, doch scheint das finale Design passender für das actiongeladene DBZ. Außerdem müssen wir beim Anblick des Pandas irgendwie an Ranma ½ denken …

Abgesehen davon, dass wir eine interessante Variante von Meister Kaio im Sumo-Outfit zu Gesicht bekommen, sehen wir auch den Affen Bananas, der es in das finale Werk geschafft hat. Der Frosch und die weiteren Begleit-Tierchen wurden jedoch gestrichen.

Wer ist Meister Kaio noch mal?

Meister Kaio hat seinen eigenen Planeten im Jenseits am Ende des Schlangenpfades. Als Son Goku zu Beginn von Dragon Ball Z im Kampf gegen Radditz stirbt, bestreitet er den 1 Millionen Kilometer langen Pfad und beginnt sein Training bei Meister Kaio. Von ihm lernt er zwei seiner bekanntesten Angriffe: die Kaioken und die Genkidama.

Meister Kaio ist ein Scherzkeks und lebt mit dem Affen Bananas und der Grille Gregory auf seinem Planeten. Am prominentesten kommt er in Dragon Ball Z vor, hat aber auch unter anderem regelmäßige Auftritte in Dragon Ball GT und Dragon Ball Super.

Welchen Charakter aus Dragon Ball Z würdet ihr gerne mal wiedersehen?