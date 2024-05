Dragon Ball Z: So konnte C18 ein Kind haben, obwohl sie ein Cyborg ist

C18 mit ihrer Tochter Marron. (Bild: © Toei Animation)

Nach den Ereignissen von Dragon Ball Z scheinen die Z-Kämpfer und ihre Lieben ein Leben in Frieden zu führen. Goku arbeitet auf einer Farm, Gohan konzentriert sich auf sein Studium, Vegeta lebt mit Bulma und Trunks zusammen und Krillin wird Polizeibeamter.

Bei Krillin gibt es aber noch eine weitere Entwicklung: In den Jahren seit dem Kampf mit Majin Buu scheinen Krillin und C18 eine glückliche Ehe entwickelt zu haben. Tatsächlich bekamen sie sogar eine gemeinsame Tochter. Das wirft allerdings einige Fragen auf: Wie war es C18 überhaupt möglich, ein Kind zu bekommen? Ist sie nicht ein Cyborg und damit quasi ein Roboter? Die Antwort lautet ja und nein. Sie ist zwar ein Cyborg, aber nicht alles an ihr ist mechanisch und damit künstlich.

Trotz Augmentationen ist C18 menschlich

Auf den ersten Blick würde man denken, dass C18 und ihr Zwillingsbruder C17 Cyborgs sind, die von Dr. Gero aus dem Nichts erschaffen wurden – das ist aber nur die halbe Wahrheit. Laut früheren Interviews mit Akira Toriyama waren die beiden Zwillinge einst normale Menschen, die von Dr. Gero entführt wurden.

C18 und Krillin mit ihrer gemeinsamen Tochter Marron beim Essen. (Bild: © Toei Animation)

Durch seine Experimente und Augmentierungen an ihren Körpern wurden sie dann zu den beiden Cyborgs, die wir heute kennen. Genauer gesagt sind sie Menschen, die über verbesserte Körperteile und Fähigkeiten verfügen. In Dragon Ball Super wurde enthüllt, dass nicht nur C18 ein Kind zur Welt bringen konnte, sondern auch ihr Zwillingsbruder C17 in der Lage war, ein Kind zu zeugen.

Fast alles ist organisch: In einer Dragon Ball-Folge wird durch Bulma bestätigt, dass so gut wie alles am Körper der beiden Zwillinge aus bio-organischen Komponenten besteht und sie damit von Dr. Gero aufgerüstet wurden. Das Ergebnis war, dass sie die meisten ihrer menschlichen Merkmale behielten. Das bedeutet auch, dass ihre Fortpflanzungsorgane unangetastet geblieben sind.

Die einzigen mechanischen Teile der beiden ist der kleine Energie-Reaktor, der ihnen als Energiequelle und Herz dient. Dieser wurde als Notabschaltung von Dr. Gero mit einem Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet, der zum Glück nun deaktiviert ist. Mit diesem Reaktor verfügen die beiden über unendlich viel Energie und Ausdauer.

Kanntet ihr die komplette Geschichte von C18 und C17?