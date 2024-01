Dragon Ball Z: Kaum jemand kennt sie - das sind die echten Namen von C17 und C18

C17 und C18 als spielbare Charaktere in Dragon Ball FighterZ.

Die mysteriösen Cyborgs C17 und C18 tauchten das erste Mal als Antagonisten zusammen mit C16 und C19 in der Cell-Saga auf und sind seitdem ein fester Bestandteil von Son Gokus Gruppe. Beide werden immer mit ihren Cyborg-Namen angesprochen, aber fast niemand weiß, dass Akira Toriyama ihnen sogar echte Namen gegeben hat.

So heißen C17 und C18 wirklich

In einer Ausgabe des japanischen Magazins “Saikyo Jump” hatte Akira Toriyama im Jahr 2014 die echten Namen von C17 und C18 enthüllt: Bevor die zwei Zwillinge von Dr. Gero entführt und zu den Cyborgs C17 und C18 verwandelt wurden, hießen sie Lapis (der menschliche Name von C17) und Lazuli (der Name von C18).

Die einfache Bedeutung: Die Namen der beiden Charaktere beziehen sich auf ihre blaue Augenfarbe. Der Lapislazuli ist nämlich ein tiefblaues, natürliches Gestein!

Hier seht ihr einen Ausschnitt aus der Saikyo Jump-Ausgabe, in der Akira Toriyama die Namen enthüllt:

Wer sind C17 und C18?

Es gibt keine genauen Informationen über das Leben der beiden Geschwister, bevor sie von Dr. Gero entführt und zu Cyborgs augmentiert wurden. C17 und C18 gelten nach wie vor zum Teil als Mensch, aber mit stark augmentiertem Körper. Dr. Gero hat sie mit Kybernetik, Nanotechnologie und einem starken Fusionsreaktor in der Brust modifiziert und somit zu Cyborgs mit menschlichen Organen gemacht.

Dadurch besitzen sie übermenschliche Stärke und altern nicht, können aber weiterhin Kinder zeugen.

Krillin hatte sich später mithilfe der Dragon Balls gewünscht, dass C17 und C18 wieder Menschen werden, aber ohne Erfolg. Shen Long erklärte, dass das außerhalb seiner Fähigkeiten liegt.

In Dragon Ball Super wird gezeigt, dass C17 eine Familie gegründet hat und sich aktuell als Förster für Tierschutz einsetzt, während C18 ein friedliches Leben an der Seite von Krillin führt.

Habt ihr die echten Namen von C17 und C18 gewusst und welcher Cyborg ist euer Liebling?