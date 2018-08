Adidas hat sich bekanntlich die Dragon Ball Z-Marke geschnappt, um den größten Kämpfern des Mangas und Animes eine eigene Sneaker-Kollektion zu widmen.

Nun hat das Unternehmen weitere offizielle Bilder der Sneaker im Son Goku- und im Freezer-Stil enthüllt. Angeblich sollen beide noch im August in einer ersten Welle gemeinsam auf den Markt kommen (via Comicbook).

Diesmal können wir die Treter auch angezogen betrachten und einen Blick auf den Schuhkarton werfen.

Das Besondere am Schuh: Der Goku-Sneaker besteht aus Leder, Velours und Samt. Kleine Details wie eine goldene Stickerei der Wolke Jindujun sollen die Herzen der Fans höher schlagen lassen.

Eine Einlegesohle mit präsentem Dragon Ball-Design ist wohl hingegen bei allen Schuhen der Kollektion Standard.

