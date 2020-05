Dragon Quest: Neues Action-RPG kommt 2021 für Konsolen

Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventures of Dai mag ein etwas ungewöhnlich langer Name für ein Spiel und vor allem für ein Dragon Quest sein. Damit macht Square Enix aber deutlich, dass es sich hier nicht um einen weiteren Teil der Hauptreihe handelt. Dragon Quest 12 ist noch weit von einem Release entfernt.

Ein Spiel zu einem Manga: Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventures of Dai basiert nämlich auf dem Manga Dragon Quest: The Adventures of Dai aus den 1980er-Jahren, zu dem auch ein Anime produziert wird. Momentan ist noch nicht allzu viel über das Action-RPG bekannt. Der japanische Trailer gibt aber schon einen interessanten Einblick in das Rollenspiel.

Hack and Slay in der Welt von Dragon Quest

Ihr übernehmt die Rolle von Held Dai, der in der Third-Person-Ansicht eine bunte Welt inklusive zahlreicher Dungeons erkundet und dort gegen jede Menge Monster kämpft. Die Gefechte laufen dabei actionreich und schnell ab. Das Spiel erinnert ein wenig an ein sehr buntes Diablo.

Ein spielbarer Anime: Dai bekommt offenbar auch Unterstützung von anderen Helden. Ob diese im Multiplayer von Mitspielern übernommen werden oder ob es sich um NPCs handelt, ist noch unklar.

Ebenfalls steht nicht fest, für welche Konsolen Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventures of Dai genau erscheint. Die Playstation 4 scheint sich aber darunter zu befinden. Ebenfalls soll das Spiel für mobile Geräte veröffentlicht werden.

Als Releasetermin gab Square Enix bisher nur 2021 an, zudem ist der Titel erst einmal nur für Japan bestätigt. Das lässt darauf schließen, dass Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventures of Dai eventuell auch für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen könnte.