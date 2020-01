Dragon Quest 12 befindet sich schon seit 2019 in Entwicklung

Es sollte niemanden überraschen, dass nach Dragon Quest 11 mit der japanischen Kultreihe noch nicht Schluss ist. Der neueste Serienableger erschien erst letztes Jahr für die Nintendo Switch und es gab mit Dragon Quest Builders 2 sowie dem Gastauftritt der Dragon Quest-Helden in Super Smash Bros. Ultimate als DLC-Kämpfer genug Futter für Serien-Fans.

Bereits wenige Monate zuvor berichteten wir über eine Stellenanzeige von Publisher und Entwickler Square Enix, die gezielt nach neuen Mitarbeitern für einen Next Gen-Ableger der JRPG-Reihe suchen. Jetzt wissen wir auch, seit wann am neuen Rollenspiel gearbeitet wird.

Ein erfolgreiches Jahr für Dragon Quest

Deshalb ließ Serienschöpfer Yuji Hora wenig überraschend in seinem Neujahrs-Tweet verlauten, dass sich Dragon Quest 12 bereits seit 2019 in Entwicklung befindet. Er zählt auch weitere Spiele und andere Projekte auf, die sein Team im vergangenen Jahr produziert haben und wie es 2020 weitergeht. (via japanesenintendo)

"Letztes Jahr starteten wir mit der Veröffentlichung des Films Dragon Quest: Your Story, der Switch-Version von Dragon Quest 11, des Smartphone-Spiels DQ Walk, der Ankündigung des Anime The Adventure of Dai sowie der dazugehörigen Videospielumsetzung, der Produktion von [Dragon Quest] 12 und vielem mehr."

Wann sehen wir mehr zu DQ 12?

Nach den Erfahrungen aus der Dragon Quest-Vergangenheit lässt sich darauf schließen, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wir erstes Material zu Dragon Quest 12 sehen werden. Bereits der Vorgänger befand sich zwei Jahre in Entwicklung, bevor er zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Und der Release? Generell kann bis zur Veröffentlichung eines neuen Ablegers der Hauptreihe einige Zeit vergehen. So lagen zwischen Teil 8 und 9 ganze fünf Jahre, bis zum Release von Dragon Quest 11 mussten Fans sogar stolze sechs Jahre warten. Ob wie bis zum Release von Teil 12 nochmal so lange warten müssen, das wird sich zeigen.

Freut ihr euch auf neue Dragon Quest-Spiele?