Dragon Ball Super: Alle Götter der Zerstörung sind nach der gleichen Sache benannt - hättet ihr gewusst, welche?

Die Götter der Zerstörung mit ihren Kaioshins und Engeln. (Bild: © Toei Animation / Akira Toriyama)

Wir haben bereits in unseren vorherigen Artikeln über Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyamas witzige Art, seine Charaktere wie die Saiyajins oder das Ginyu-Spezialkommando nach bestimmen Lebensmitteln zu benennen, berichtet.

In Dragon Ball Super wurde die Existenz der Götter der Zerstörung enthüllt. Jedes Universum besitzt einen Gott oder eine Göttin der Zerstörung, die für das Gleichgewicht des jeweiligen Universums verantwortlich sind. Jeder dieser Götter hat jeweils einen Engel an seiner Seite, der sie gleichzeitig auch die Kampfkünste lehrt.

Auch bei ihren Namen hat sich Akira Toriyama einen kleinen Witz erlaubt und benannte sie allesamt nach alkoholischen Getränken oder Spirituosen. In diesem Artikel findet ihr alle 12 Götter der Zerstörung mit ihren dazugehörigen Engeln und nach welcher Art Alkohol sie benannt worden sind.

Alle 12 Götter der Zerstörung und ihre dazugehörigen Engel

Universum 1: Iwen und Awamo

Iwen/Iwan (Links) und sein Engel Awamo (Rechts) (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Iwens Name ist eine clevere Zusammensetzung und Umstellung aus den Buchstaben des englischen Wortes “Wine”, das auf Deutsch Wein bedeutet. Awamos Name ist ein Wortspiel zu “Awamori”, einem alkoholischen Getränk aus Okinawa.

Universum 2: Heles und Sour

Heles (Links) und ihr Engel Sour (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Im offiziellen Manga, in der englischen Vertonung und in den offiziellen Untertiteln ist der Name der Göttin Heles und bezieht sich auf das deutsche Bier “Das Helle”. Auf Japanisch wird ihr Name Jerez ausgesprochen und ist die spanische Bezeichnung für “Sherry”, einem spanischen Weißwein aus Andalusien.

Sours Name bedeutet “Sauer” und bezieht sich auf die Art und Weise, wie alkoholische Getränke wie Whiskey und Cocktails bestellt und gemixt werden können.

Universum 3: Mule und Campari

Mule (Links) und sein Engel Campari (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Mule, auch bekannt als Mosco, wurde nach dem Cocktail “Moscow Mule” benannt: einem Getränk bestehend aus Vodka, Ingwerbier und Limettensaft. Camparis Name ist eine direkte Übernahme der Markenbezeichnung eines italienischen Likörs.

Universum 4: Quitela und Cognac

Quitela (Links) und sein Engel Cognac (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Quitelas Name ist eine Anspielung auf “Tequila”, ein mexikanischer Schnaps. Bei Cognacs Namen hat Akira Toriyama einfach die Bezeichnung des französischen Weinbrands “Cognac” übernommen.

Universum 5: Arak und Cukatail

Arak (Links) und sein Engel Cukatail (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Arak hat seinen Namen vom malaysischen Wort für alkoholische Getränke, die öfters einfach “arak” genannt werden. Arak oder auch Araq ist auch eine Bezeichnung für einen klaren und ungesüßten Anisschnaps. Cuckatails Name ist eine Anspielung auf das Wort “Cocktail” und die Bezeichnung für alkoholische Mischgetränke.

Universum 6: Champa und Vados

Champa (Links) und sein Engel Vados (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Champa ist abgeleitet von Champagner. Vados hat ihren Namen von einem Brandy bekannt als “Calvados”. Calvados ist ein Obstbrand aus der Normandie.

Universum 7: Beerus und Whis

Beerus (Links) und sein Engel Whis (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Beerus hat seinen Namen von der japanischen Aussprache zum deutschen “Bier” oder dem englischen “Beer”. Der Name von Whis ist eine Abkürzung von Whiskey.

Universum 8: Liquiir und Korn

Liquiir (Links) und sein Engel Korn (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Liquiir ist eine Anspielung auf Likör und dessen englische Bezeichnung “Liquor”. Sein Engel Korn hat seinen Namen vom alkoholischen Getränk Kornbrand, auch bekannt als Korn.

Universum 9: Sidra und Mojito

Sidra (Links) und sein Engel Mojito (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Sidras Name ist eine Anlehnung an das englische Wort “Cider” oder auch die französische Bezeichnung “Cidre” für Apfelschaumwein. Mojito hat seinen Namen direkt von kubanischem Cocktail “Mojito”.

Universum 10: Rumsshi und Cusu

Rumsshi (Links) und sein Engel Cusu (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Rumsshi ist eine Anspielung auf Rum und Cusu hat ihren Namen von der japanischen Bezeichnung “Kuusuu”. Wenn Awamori für mehrere Jahre gegärt wird, dann wird es Kuusuu genannt.

Universum 11: Vermoud und Marcarita

Vermoud/Belmod (Links) und sein Engel Marcarita (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Vermoud ist abgeleitet von “Vermouth”, einem spezifischen Wein aus Gewürzen und Kräutern, im Deutschen auch bekannt als Wermut. Marcaritas Name ist ein Wortspiel zum alkoholischen Getränk “Margarita”.

Universum 12: Giin und Martinu

Giin (Links) und sein Engel Martinu (Rechts). (Bild: © Toei Animation/ Akira Toriyama)

Giin ist eine Anlehnung zur Spirituose “Gin” und Martinus Name ist ein Wortspiel zu “Martini”, einem Coktail aus Wermut und Gin.

Habt ihr die Bedeutung aller Namen der Götter der Zerstörung und ihrer Engel schon gewusst und welcher ist euer Favorit?