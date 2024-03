Dragon's Dogma 2 stellt Charakter-Editor live und so baut ihr euch vor Release euren Helden

In Dragon's Dogma 2 trefft ihr auf die unterschiedlichsten Monster wie diese Chimäre.

Dragon's Dogma 2 erscheint in zwei Wochen und Fans hoffen weiterhin darauf, dass vor dem Release noch eine spielbare Demo veröffentlicht wird. Die haben sie bisher nicht bekommen, aber dafür gibt es jetzt die Möglichkeit, schon einmal den Charakter-Editor auszuprobieren. Den könnt ihr nämlich schon als alleinstehende App herunterladen und auf Herz und Nieren prüfen.

Ihr könnt den Dragon's Dogma 2-Charaktereditor jetzt schon herunterladen und ausprobieren

Darum geht's: Dragon's Dogma 2 setzt den RPG-Geheimtipp Dragon's Dogma endlich fort. Erneut verschlägt es uns in eine große Open World, in der es jede Menge zu entdecken gibt. Besonderheiten des Spiels sind vor allem das Vasallen-System und einige sehr spannende Physik-Spielereien. Wie das Ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

5:20 Dragon's Dogma 2: Alles, was ihr zum neuen Action-RPG wissen müsst

Charakter-Editor bereits verfügbar: Wer die nächsten zwei Wochen kaum noch aushält, kann sich die Wartezeit bis zum Launch von Dragon's Dogma 2 jetzt schon einmal im Charakter-Editor vertreiben. Der wurde bereits online gestellt und kann via Steam, im PlayStation Store oder in Microsofts Xbox-Store heruntergeladen werden.

Das steckt drin: Der Charakter-Editor soll sämtliche Funktionen enthalten, die auch im normalen Spiel genutzt werden können. Ihr könnt also nach Herzenslust an diversen Reglern drehen, um etwa die Größe eurer Nase und Co. einzustellen. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, der Editor fällt wohl ziemlich umfangreich aus.

App ist eigentlich kostenlos, aber: Es gibt einen kleinen Haken für all diejenigen, die sich die PlayStation-Version des Charakter-Editors herunterladen wollen. In Deutschland müsst ihr nämlich 0,25 Euro bezahlen, wenn ihr euch schon in die Erstellung eurer Spielfigur stürzen wollt. Habt ihr ein PlayStation Plus-Abo, entfällt die Zahlung, die mit der Altersfreigabe zusammenhängen dürfte.

Fünf Charaktere speichern: Mit Hilfe des Charakter-Editors beziehungsweise der Speicher-App seid ihr in der Lage, euren Hauptcharakter und einen Begleiter zu erstellen. Ihr dürft jeweils fünf verschiedene Versionen davon abspeichern.

Figuren können übertragen werden: Damit sich die kleinteilige Feinjustierung sämtlicher Gesichtspartien eures Charakters auch lohnt und das Ganze nicht umsonst war, dürft ihr die erstellten und abgespeicherten Figuren dann natürlich auch ins fertige Spiel übertragen. Sobald Dragon's Dogma 2 dann erschienen ist, sollte das kein Problem sein und innerhalb des Spiels als Option zur Verfügung stehen.

Habt ihr schon einen ersten Charakter gebastelt und wenn ja, wie sieht der aus?