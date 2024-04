Dragon's Dogma 2: Für diesen Bogen müsst ihr eure Rüstung ablegen, aber es lohnt sich, denn er ist einer der besten im ganzen Spiel

Dieser Dragon's Dogma 2-Bogen lohnt sich besonders, wenn ihr schnell leveln wollt.

Die richtige Ausrüstung ist in Dragon's Dogma 2 ziemlich wichtig, wenn ihr gegen Greifen, Drachen und Co. bestehen wollt. Dabei müsst ihr auch das ein oder andere Mal abwägen, denn nicht jeder Ausrüstungsgegenstand bringt nur Vorteile. So auch bei diesem Bogen, der einem Fan schlicht zu schwer erscheint, um nützlich zu sein. Was die Person nicht weiß: Er gehört zu den besten des Spiels.

Extrem schwerer DD2-Bogen ist ein wahres Level-Wunder

Auf Reddit hat User Electronic-Error-541 nachgefragt, wie er einen seiner Bögen überhaupt benutzen soll, weil er so schwer ist. Dabei handelt es sich um den Medusan Spellbow, der mit einem Gewicht von 15,27 kg wirklich nicht leicht ist. Entsprechend schreibt der Fan auch:

Ich muss meinen Erweckten ausziehen, um überhaupt mittleres Gewicht mit diesem Ding erreichen zu können. Ist es das überhaupt wert?

Zwar gibt es einige Wege, die maximale Tragelast eures Charakters zu erhöhen, aber sie bleibt dennoch ein Faktor, den ihr regelmäßig managen müsst. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Fan bei so einer schweren Waffe abwägt – besonders wenn er dafür die ebenfalls recht schweren Rüstungsteile aufgeben muss.

Allerdings wiegt dieser Bogen seine Nachteile ganz schnell wieder auf. Mit einer Stärke von 300 macht er ordentlich Schaden und ist damit der drittbeste Bogen im ganzen Spiel. Was ihn aber so richtig nützlich macht, ist sein EXP-Bonus.

Tötet ihr damit etwas, erhaltet ihr nämlich 400% Erfahrungspunkte – besonders für größere Kreaturen lohnt sich das. Außerdem lässt er sich mit dem Ring der Ambition kombinieren, dann seid ihr schon bei 450%.

Nutzt ihr außerdem die Kriegsmeister-Klasse, müsst ihr den Bogen nicht einmal einsetzen, um den Bonus zu bekommen. Dann reicht es, wenn ihr die Waffe in eurem Arsenal habt und am Ende des Kampfes darauf wechselt. Ihr müsst nur den letzten Schlag machen.

In den Kommentaren sehen das viele User ähnlich und empfehlen dem Thread-Ersteller, die Waffe zu benutzen. Chrono68 schreibt etwa:

Schau einfach zu, wie deine Level in die Höhe schießen. 40.000 EXP von Halbdrachen, 2.200 von Goblins und roten Wölfen. Du levelst dreimal auf, wann immer du von Kontrollpunkt Ruhestadt nach Battahl läufst.

MrDemiGod ergänzt dazu scherzhaft:

Mach dich nackig, Bro.

In den Kommentaren findet sich daneben aber auch noch ein äußerst nützlicher Tipp zum Bogen. Bringt ihr ihn nämlich zum Drachengeschmiedeten, könnt ihr den Bogen mit Lindwurm-Kristallen verbessern und so sein Gewicht direkt halbieren.

Falls ihr euch den Bogen selbst schnappen wollt: Er ist ein möglicher Drop der Medusa, die ihr im Westen von Battahl antreffen könnt.

Habt ihr auch Ausrüstungsgegenstände, auf die ihr trotz ihrer Nachteile nicht verzichten wollt?