Hat Dragon's Dogma 2 Schwierigkeitsgrade? Das müsst ihr vor Release wissen

Bereits das erste Dragon's Dogma zählte nicht gerade zu den einfachsten und zugänglichsten Fantasy-Rollenspielen. Der Nachfolger Dragon's Dogma 2 ändert daran nicht viel. Wir sprechen hier sicher nicht vom Level eines Sekiro, aber in unseren Previews haben wir bereits miterleben können, dass einem die Monster nicht gerade viel schenken.

Aber lässt sich das nicht vielleicht mit einem einfacheren Schwierigkeitsgrad etwas ändern? Falls ihr Lust auf Dragon's Dogma 2 habt, aber es euch unter Umständen leichter machen wollt, haben wir leider eine schlechte Nachricht für euch: Dragon's Dogma 2 lässt uns nicht aus mehreren Schwierigkeitsgraden wählen – zumindest nicht zum Release.

Dragon's Dogma 2 bietet nur einen Schwierigkeitsgrad

In der Welt von Dragon's Dogma 2 geht es rau und gefährlich zu. Das sollen wir als Spieler*innen mit unserem bzw. unserer Erweckten auch zu spüren bekommen. Das RPG setzt zumindest auf nur einen, vorgeschriebenen Schwierigkeitsgrad, den wir nicht selbst anpassen können, wie Capcom uns auf Nachfrage nochmal bestätigte.

Dafür schraubt das Spiel gegebenenfalls automatisch leicht am Schwierigkeitsgrad. Wie genau wurde uns nicht verraten, aber Game Director Hideaki Itsuno erwähnte diese Funktion bereits in einem Interview mit The Reno Gazette Journal und USA Today Network:

Es ist ein ziemlich schweres Spiel im Vergleich zum Vorgänger. Normalerweise wird der Schwierigkeitsgrad durch Faktoren wie die benötigte Zeit, die erforderliche Technik und das erforderliche Wissen bestimmt. Wir haben uns bewusst bemüht, die zeitabhängigen Elemente zu reduzieren. Was den Schwierigkeitsgrad als Actionspiel angeht, haben wir unter anderem ein System eingeführt, das den Schwierigkeitsgrad je nach Spieler optimiert. Wir sind auch der Meinung, dass es uns gelungen ist, einen Schwierigkeitsgrad zu schaffen, der den Spielern Spaß macht, was die Rollenspielelemente angeht, bei denen man einen Charakter in einer bestimmten Rolle spielen muss.

Etwas selbst nachhelfen können wir aber dennoch: Sicherlich beeinflusst die gewählte Laufbahn (quasi die Klasse), wie einfach wir es in DD2 haben werden. Zudem können wir uns bis zu drei Vasallen an die Seite hohlen und mit ihren Laufbahnen und Fähigkeiten bestimmen, wie schwer wir uns tun. Ein Magier, der aus der Ferne seine Sprüche wirkt, während die Vasallen als Tank quasi eine Mauer bilden, dürfte uns sicherlich mehr Sicherheit geben, als würden wir uns selbst direkt in den frontalen Kampf stürzen.

Außerdem können wir notfalls etwas grinden. Da es unterschiedlich starke Gegner gibt, die nicht mit unserem eigenen Level mit skalieren, können wir gezielt schwächere Feinde attackieren und uns die nötige Erfahrung holen, um an einer zuvor schweren Stelle einfacher voranzukommen. In etwa so, wie es in Elden Ring der Fall ist.

Kommen in Zukunft neue Schwierigkeitsgrade?

Wer den Vorgänger kennt, weiß allerdings auch, dass hier noch nachträglich weitere Schwierigkeitsgrade hineingepatcht wurden. Allerdings zielten die nicht auf ein einfacheres Spielerlebnis ab, sondern auch ein schwereres. Mit einem Hardcore- und Speedrun-Modus wurde das Spiel noch herausfordernder gemacht.

Gut möglich, dass Capcom irgendwann auch Dragon's Dogma 2 mit diesen Modi versieht. Bis auf Weiteres solltet ihr aber nicht allzu große Hoffnung haben, dass wir etwa einen einfachen Story-Mode nachgeliefert bekommen.

Wie steht ihr zu der Entscheidung, Dragon's Dogma 2 mit nur einem, recht fordernden Schwierigkeitsgrad zu versehen?