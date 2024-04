Dragon's Dogma 2-Spieler entführt böse Königin aus Schloss und niemanden interessierts - ein gekonnter Wurf über die Klippe und Vermund ist sie los

Disa ist in Dragon's Dogma 2 zwar die Königin von Vermund, aber wir haben allen Grund, uns ihr zu entledigen (Bilder: Capcom / Reddit ShinyGrezz)

Achtung, dieser Artikel verrät ein paar Details zur Hauptquest "Disas Plan" und ihre Absichten, wobei all das in den frühen Spielstunden vorkommt.

Als Erweckter bzw. Erweckte lernen wir Königin Disa in Dragon's Dogma 2 sehr früh kennen. Die Mutter von Sven gibt sich anmutig, ist aber auch arrogant und kühl. Als sich dann noch rausstellt, dass sie unsere Gegenspielerin ist und Vermund ohne sie besser dran wäre, lädt das förmlich dazu ein, sich der Dame im Eilverfahren zu entledigen.

'Gern geschehen, Vermund' - DD2-Spieler erlöst Stadt im Eilverfahren

Dragon's Dogma 2 setzt uns mit Disa bewusst einen klar abgebrühten Bösewicht vor. Die Königin will ihren Sohn nicht nur kontrollieren, sondern treibt auch mit dem falschen Souverän ein tückisches Spiel. Entsprechend müssen wir in der Hauptquest "Disas Plan" Beweise im Schloss sammeln, indem wir uns nachts heimlich reinschleichen.

Da diese Quest aber allgemein für die schlechte KI und "Stealth-Mechanik" kritisiert wird, hat sich Redditor ShinyGrezz wohl gedacht, das mit einem Experiment nicht nur zu beweisen, sondern Vermund ganz nebenbei noch einen Gefallen zu tun.

Statt wie vorgegeben die Beweise zu sammeln und abzuhauen, schlich er in die Gemächer der Königin, warf sie kurzerhand über die Schulter und spazierte recht unbekümmert mit ihr aus dem Schloss. Disa will ihn dafür zwar in Ketten legen und zappelt herum, die Wachen im Schloss scheint das aber nicht zu stören. Die schauen nur entspannt dabei zu, wie ShinyGrezz die königliche Hoheit Richtung Abgrund schleppt und sie beherzt über die Mauer in die Tiefe wirft. Guten Flug!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Statt der Story zu folgen, hat ShinyGrezz mit Disa so kurzen Prozess gemacht und bewiesen, dass die Wachen-KI ein Update braucht. Oder haben sie vielleicht absichtlich weggeschaut, weil sie froh darüber waren, dass endlich mal jemand hart durchgreift? Wer weiß...

Auch wenn das natürlich keine von Capcom angedachte und langfristige Lösung ist, sich Disa zu entledigen, feiert die Community die Aktion. Andere Spieler*innen haben ebenfalls bereits versucht die Königin auf unkonventionelle Art loszuwerden, was aber nicht lange anhielt.

Sie kann nicht durch Laken [tödliche Kreaturen im tiefen Wassern] sterben, aber man kann sie einfach erstechen. Ich weiß es, weil ich das ein paar Mal getan habe, nachdem ich sie geweckt hatte. Reddit raptor11223344

Unabhängig davon, dass wir die Königin so nicht wirklich loswerden, kann immerhin niemand ShinyGrezz des Königsmords beschuldigen, da sie streng genommen nicht die rechtmäßige Königin ist.

Es handelt sich nicht einmal um Königsmord, da sie technisch gesehen eine falsche Königin ist. Das Schloss sollte eigentlich mir gehören, oder? Reddit ShinyGrezz

Aber was sagt ihr zur Entführung samt "Flugstunden"? Würdet ihr es begrüßen, wenn Capcom uns so die Story schneller durchspielen lassen würde, da sie uns immerhin auch die "Tragefunktion" geschenkt haben? Habt ihr auch das Bedürfnis, die "gute" Dame in die Tiefe zu werfen? Oder wünscht ihr euch einfach eine bessere KI?