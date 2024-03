Dragon's Dogma 2 - Alle 10 Rätsel der Sphinx lösen und den Ewigen Lazarusstein gegen die Drachenpest erhalten

Die Sphinx ist nicht nur eine Meisterin der Rätsel und des Kampfes, sondern auch im gruseligen Grimassen schneiden.

Schon in den ersten Trailern von Dragon's Dogma 2 warnten die Entwickler*innen vor der Sphinx. Versteckt am Rande der Welt wartet sie auf ahnungslose Reisende, um sie zu verschlingen, sollten sie nicht ihre Rätsel lösen. Damit ihr nicht als leichter Snack endet und stattdessen die stärksten Items des Spiels bekommt, haben wir uns an ihre Rätsel gesetzt.

Die Sphinx finden

Der Schrein liegt hoch im Norden und ist nur durch die Höhle am Ende der Welt erreichbar.

Reist zum alten Schlachtfeld nordöstlich von Ruhestadt und geht den Weg hoch zu der Festung. Kämpft euch hindurch, bis ihr die oberen Etagen erreicht. Tötet dort den Zyklopen und erklimmt hinter ihm die Leiter. So erreicht ihr den Eingang zur “Höhle am Ende der Welt”. Folgt dem Weg und ihr erreicht den Schrein der Sphinx.

Platziert hier unbedingt einen Zielkristall. Habt ihr keinen, dann erhaltet ihr gleich einen.

Die ersten fünf Rätsel der Sphinx

Die Sphinx redet nur mit euch, wenn ihr auf dem Podest vor ihr steht.

Insgesamt wird euch die Sphinx zehn Rätsel stellen. Die ersten fünf erhaltet ihr in diesem Schrein, danach wechselt sie die Position.

1. Rätsel der Augen

Aufgabe: Die Sphinx öffnet den nahen Schrein und trägt euch auf, ihr das wertvollste zu bringen, was ihr dort finden könnt. Dabei sollt ihr euren Augen jedoch nicht trauen.

Lösung: Geht hinein, dreht euch direkt um und schaut nach oben. Die Kiste, die ihr sucht, ist direkt über dem Eingang und ihr könnt euch den gesamten Schrein sparen. Bringt der Sphinx die Siegelphiole aus der Quest und das Rätsel ist gelöst.

Die gesuchte Kiste ist gleich am Eingang. Die prächtige Truhe am Ende des Dungeons enthält nur einen faulen Apfel.

Belohnung: Lazarusstein und Siegelphiole

2. Rätsel des Wahnsinns

Aufgabe: Die Sphinx möchte den NPC treffen, der euch am meisten mag.

Lösung: Ihr könntet nun natürlich durch die Welt reisen, einen NPC mit Blumen betören, in die Phiole der ersten Quest packen und dann zur Sphinx bringen. Aber wer liebt euch mehr, als alle anderen NPC’s? Euer Vasall! Greift euren Hauptvasallen mit der RT- bzw. R2- Taste und bringt ihn oder sie nah zur Sphinx. Sprecht diese dann an und das Rätsel ist gelöst.

Belohnung: Zielkristall

3. Rätsel der Weisheit

Aufgabe: Die Sphinx würde gerne ihre Eltern treffen.

Die gesuchten Vasallen findet ihr auf allen möglichen Levelstufen.

Lösung: Geht zu einem Riftstein und haltet Ausschau nach einem von drei Vasallen: SphinxMother, SphinxFather oder SphinxParent. Präsentiert diesen Vasall wie zuvor euren eigenen beim Rätsel des Wahnsinns.

Belohnung: 1.200 Riftkristalle

4. Rätsel der Überzeugung

Aufgabe: Die Sphinx möchte euch etwas von eurer Last abnehmen. Dafür sollt ihr dem Monster einen Gegenstand bringen.

Lösung: Die Sphinx will hier keinen besonderen Gegenstand haben. Ihr könnt ihr alles geben, was ihr möchtet. Sie wird den Gegenstand auch nicht behalten, wie sie euch androht, sondern stattdessen kopieren. Gebt ihr daher unbedingt einen Zielkristall, wie den aus dem Rätsel des Wahnsinns.

Belohnung: Kopie des übergebenen Gegenstandes

5. Rätsel der Grübelei

Ihr müsst zur selben Stelle, an der ihr euer erstes Sucher-Medaillon gefunden habt. Wenn ihr euch nicht mehr erinnert, dann müsst ihr auf Glück hoffen oder auf den Patch von Capcom, mit dem ihr ein neues Spiel starten könnt.

Aufgabe: Die Sphinx ist hier recht offen, was sie von euch will. Ihr sollt zu dem Ort reisen, an dem ihr euer erstes Sucher-Medaillon gefunden habt. Ihr habt dafür sieben Tage Zeit.

Lösung: Hier können wir euch keine klare Lösung geben. Hoffentlich könnt ihr euch noch erinnern, wo ihr das erste Medaillon eingesammelt habt. Bei uns war es der Brunnen in der Mitte von Vernworth. Genau an derselben Stelle wie das Medaillon liegt nun das Finder-Medaillon. Bringt es der Sphinx.

Belohnung: 3x Reisestein

Nach dem Abschluss des fünften Rätsels wird die Sphinx sich verabschieden und zu einem neuen Ort fliegen. Diesmal wandert sie zum Grenzschrein, südwestlich von Ruhestadt. Sammelt vorher euren Zielstein wieder ein. Ihr werdet ihn am Grenzstein brauchen.

Die letzten fünf Rätsel der Sphinx

Den Grenzschrein könnt ihr über einen versteckten Pfad nach Battahal erreichen.

Der Weg zum Grenzschrein kann anstrengend sein. Denn ihr erreicht ihn nur durch ein dunkles Tal, ohne Karte und mit mindestens zwei größeren Monstern.

Wichtiger Tipp: Alternativ könnt ihr, wenn die Sphinx abhebt, auf ihren Rücken springen. Haltet euch mit RT/R2 fest und sie trägt euch selbst bis zum Schrein.

6. Rätsel des Wiedersehens

Aufgabe/Lösung: Dieses Rätsel müsst ihr nicht wirklich lösen. Die Sphinx ist einfach nur beeindruckt, dass ihr sie gefunden habt.

Belohnung: 100.000 Gold

7. Rätsel der Vergeblichkeit

Aufgabe: Diese Aufgabe scheint unlösbar. Ihr sollt eine Vase zum NPC Maurits in Bakbattahl bringen. Dabei darf sie nicht zerbrechen, was so viel bedeutet, dass ihr nicht ein einziges Mal getroffen werden dürft.

Lösung: Hier müsst ihr also etwas um die Ecke denken. Denn die Sphinx hat niemals gesagt, dass ihr nicht auch Maurits zur Vase bringen dürft. Reist also nach Bakbattahl und geht hoch zum Fresko im Norden der Stadt. Greift euch den Biestren mit R2/RT, geht ein paar Meter, damit ihr unter freiem Himmel steht, und reist dann per Reisestein zur Sphinx. Setzt ihn dann neben der Vase ab.

Belohnung: Ewiger Bund Ring

8. Rätsel der Erinnerung

Aufgabe: Die Sphinx möchte, dass ihr so viele Statuen vor ihr abstellt, wie ihr Rätsel gelöst habt.

Lösung: Das ist recht einfach. Habt ihr euch bisher an den Guide gehalten, dann stellt sieben Statuen am Podest ab.

Belohnung: Verhängnispfeil

9. Rätsel des Wettstreits

Aufgabe: Die Sphinx möchte, dass ihr einen einfachen Gegner besiegt.

Lösung: Dank des Ring des Spottes, den die Sphinx euch angelegt hat, habt ihr keine Chance gegen den Gegner. Alle eure Angriffe verursachen genau null Schaden. Greift ihn stattdessen mit R2/RT und werft ihn die Klippe runter.

Belohnung: Ring der Ambition

10. Rätsel der Abgrenzung

Bevor ihr diese Aufgabe angeht: Ändert eure Klasse/Laufbahn auf Bogenschütze. Es ist egal, wie hoch die Klasse ist. Stufe 1 reicht völlig.

Aufgabe: Die Sphinx möchte mal wieder, dass ihr jemanden bei ihr vorbeibringt. Sie zeigt euch ein Abbild, gibt aber keine weiteren Hinweise.

Lösung: Sie zeigt euch einen von zwei Männern. Beide unterscheiden sich nur in einem einzigen Merkmal. Entweder sind die Haare glatt oder sie sind wellig. Beide könnt ihr in Ruhestadt antreffen und sie lassen sich auf dieselbe Art zur Sphinx transportieren, wie alle anderen Charaktere zuvor.

Der Mann mit den glatten Haaren ist Dante. Er läuft tagsüber auf der Straße mit den ganzen Geschäften umher. Der Mann mit den welligen Haaren ist Vergil. Er ist bei der Karrenstation auf der Battahl-Seite der Stadt.

Bringt die richtige Person zur Sphinx und macht euren Bogen bereit.

Belohnung: Wunderlicher Tagtraum

Der Kampf gegen die Sphinx

Ihr könnt auch schon im ersten Schrein einen Kampf mit der Sphinx anfangen. Sie flieht dann aber mit einer Lebensleiste.

Nach dem letzten Rätsel will die Sphinx wieder wegfliegen. Greift sie stattdessen an und ein Bosskampf startet.

Die Sphinx nutzt starke Magie und liefert euch einen guten Kampf. Aber ihr könnt euch die Sache einfacher machen. Rüstet den Verhängnispfeil aus, den ihr von ihr erhalten habt, und zielt gut. Ihr habt nur einen Schuss, aber wenn dieser sitzt, dann stirbt die Sphinx sofort.

Sie lässt dann den Weisheitsschlüssel fallen, mit dem ihr die große Truhe hinter ihr öffnen könnt. Damit erhaltet ihr den Ewigen Lazarusstein.