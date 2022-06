Dragon’s Dogma: Jetzt Teil 1 für 3,74€ im Angebot sichern

Capcom hat am Donnerstag Dragon’s Dogma 2 offiziell angekündigt. Falls ihr den ersten Teil des Action-Rollenspiels noch nachholen wollt, bevor Teil 2 kommt, hat der Xbox Store gerade ein günstiges Angebot für euch. Dort könnt ihr Dragon’s Dogma: Dark Arisen nämlich gerade für nur 3,74€ statt 24,98€ und somit 85 Prozent günstiger bekommen. Hier findet ihr den Deal:

Dragon’s Dogma überzeugt nicht nur durch seine stimmige, düstere Spielwelt und seinen großen Umfang, sondern auch durch seine fordernden und temporeichen Kämpfe. In diese ziehen wir selten allein, meistens haben wir zur Unterstützung mehrere Vasallen bei uns. Dragon’s Dogma: Dark Arisen enthält neben dem Hauptspiel auch die umfangreiche Erweiterung Dark Arisen, die euch zu einer neuen Insel führt und ungefähr 15 Stunden zusätzliche Spielzeit bringt. Außerdem liefert die Neuauflage deutliche technische Verbesserungen gegenüber dem Original. Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

Über 500 Angebote im Deals Unlocked Sale

Das Angebot im Xbox Store ist Teil eines großen Sales namens „Deals Unlocked“, in dem es insgesamt mehr als 500 Sonderangebote für Xbox One und Xbox Series gibt, darunter auch große aktuelle Titel wie Dying Light 2, Tiny Tina’s Wonderlands oder Far Cry 6. Auch für unter 10€ könnt ihr hier noch viele gute Spiele bekommen. Die Aktion läuft noch fünf Tage. Hier findet ihr die Übersicht über die Angebote:

Dragon’s Dogma günstig für PS4

Auch für PS4 könnt ihr Dragon’s Dogma: Dark Arisen gerade günstig bekommen, mit 3,99€ ist der PlayStation Store nur minimal teurer als der Xbox Store. Über diesen Deal haben wir bereits berichtet im Rahmen des großen Sales mit Spielen unter 15€, in dem ihr noch eine ganze Reihe weiterer ähnlich günstiger Schnäppchen für PS4 und PS5 findet:

